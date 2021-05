<span style='text-decoration: underline;'>CAN U17</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie pays hôte de l’édition 2023</span>

La Confédération africaine de football a attribué à l’Algérie l’organisation de la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans (U17), CAN 2023, a indiqué l’instance samedi. La décision a été prise lors de la réunion du Comité exécutif de la CAF tenue samedi dans la capitale rwandaise Kigali sous la présidence du Sud-Africain Patrice Motsepe.

Pour rappel, ce sera la seconde fois que l’Algérie va accueillir une phase finale de la CAN des U17 après l’édition 2009 où elle avait atteint la finale de la compétition, battue par la Gambie (1-3). La Fédération algérienne de football (FAF) a retenu le nouveau stade d’Oran, le stade du 5-juillet d’Alger, et Mustapha-Tchaker de Blida, dans le dossier de candidature à l’organisation de la 15e édition de la Coupe d’Afrique des nations des U17. La FAF avait annoncé le 4 février dernier, avoir reçu l’aval du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), pour présenter la candidature de l’Algérie pour abriter ce rendez-vous continental. La 14e édition, qui devait se jouer cette année au Maroc (13-31 mars), et à laquelle devait prendre part l’équipe nationale, a été annulée en raison de la situation dans plusieurs pays africains liée au Covid-19. La décision a été prise moins d’une semaine avant le début du tournoi, au terme de la réunion du Comité d’urgence de CAF, tenue à Rabat pour étudier les différents scénarios qui se proposaient dans le cadre de la CAN des U17. D’autre part, la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans CAN-2023 sera organisée par l’Egypte. Le Comité exécutif de l’instance africaine a également confié l’organisation de la CAN de beach-soccer 2022 au Mozambique.