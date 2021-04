<span style='text-decoration: underline;'>Classement Fifa</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie perd deux places (33e)</span>

La sélection algérienne de football a perdu deux places (33e) au classement de la Fédération internationale (Fifa), dont l’édition du mois de mars a été publiée mercredi.

Sur le plan continental, l’Algérie a reculé d’une place, pour se retrouver à la 4e position, devancée par le Sénégal (22e, -2), la Tunisie (26e), et le Nigeria (32e, +4). Qualifiée pour la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021, reportée à 2022 au Cameroun, l’équipe nationale reprendra du service en juin prochain, avec le début du 2e tour éliminatoire de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les deux premiers adversaires des «Verts» dans ces éliminatoires : à domicile face au Djibouti (5-8 juin) et en déplacement face au Burkina Faso (11-14 juin), occupent respectivement la 183e (+1) et la 60e place (-2). Le Niger, l’autre adversaire de l’Algérie dans ces éliminatoires, a gagné une place (112e). Dans le haut du classement, la Belgique est toujours en tête, devant la France, et le Brésil. Les six premières places restent inchangées. La progression la plus notable dans le Top 10 est à mettre à l’actif de l’Italie (7e, +3). Le Danemark a intégré le Top 10 pour occuper la 10e place (+2) aux dépens du Mexique (11e, -2).