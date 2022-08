<span style='text-decoration: underline;'>JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 2022 (4E JOURNÉE)</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie porte son total à 16 médailles (4 or, 5 argent, 7 bronze)</span>

L’Algérie totalise 16 médailles (4 or, 5 argent, 7 bronze) à l’issue des épreuves de la 4e journée des Jeux de la Solidarité Islamique 2022, disputées vendredi à Konya (Turquie).

Cette 4e journée a été prolifi que pour les athlètes algé riens de sports de boules et d’athlétisme avec 10 médailles décrochées : (3 or, 5 argent, 2 bronze). En sport de boules, les trois médailles d’or algériennes ont été remportées par les doublettes Chahrazed Chibani-Lamia Aissioui et Tarik Zekiri-Basma Boukernafa au rafle, ainsi que Mohamed Mokhtari au tir de précision. Celles en argent ont été l’£uvre de Kamélia Kedour (jeu long, tir de précision), Cylia Afnai (pétanque, tir de précision), Mohamed Bensalim (pétanque, tir de précision) et la doublette mixte Cylia Afnai-Mohamed Chachoua (tir progressif). La médaille de bronze est revenue à la doublette Ahmed Teriaki- Ali Hakim au rafle. En athlétisme, dont c’était la dernière journée de compétition, le relais du 4×400 m et le demi-fondiste Salim Keddar (1.500 m) ont décroche deux nouvelles médailles (1 argent, 1 bronze), lors des finales disputées vendredi. Avec un chrono de (3:04.52), le quatuor algérien composé des coureurs Abdenour Bendjema, Anes Hamouni, Miloud Laredj et Abdelmalik Lahoulou (3:04.52) a pris la deuxième place de la course, après la disqualification de Qatar pour faute technique, alors que le Maroc a décroché la médaille d’or avec un temps de (3:03.76). De son côté, le demi-fondiste Samir Keddar a pris la troisième place de la finale du 1.500m, remportée par le Marocain Abdelatif Siddiki devant le Qatari Ali Mossab. Cette journée a également été marquée par la qualification au dernier carré de la sélection nationale de football des moins de 23 ans (U23), après son match nul face à la Turquie 1-1 (mi-temps : 1-1), pour le compte de la 3e et dernière journée (Gr.A). En demifinales, l’Algérie affrontera dimanche l’Arabie saoudite, alors que la Turquie sera opposée à l’Azerbaïdjan. Le match de la 3e place et la finale se joueront le mardi 16 août. Les autres breloques algériennes décrochées lors des journées précédentes ont été l’oeuvre d’Amine Bouanani médaillé d’or sur le 110m haies, à laquelle s’ajoutent celles en bronze d’Abdelmalik Lahoulou (400m haies), Zouina Bouzebra (lancer de marteau), Ali Hakim et Lamia Aissioui aux épreuves de rafle individuelles. La 5e édition des Jeux de la solidarité islamique enregistre la participation de plus de 6.000 athlètes de 54 pays en course dans 21 disciplines. L’Algérie prend part à cet évènement avec 140 athlète (filles et garçons) dans 12 disciplines. Les Jeux de la solidarité islamique sont un événement sportif multinational, organisé par la Fédération sportive de la solidarité islamique (créée le 6 mai 1985 à Riyadh), sous l’égide de l’Organisation de la coopération islamique.