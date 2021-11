<span style='text-decoration: underline;'>TOURNOI DE L’UNAF (U20): 3ÈME JOURNÉE</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie pour relever la tête face à la Libye</span>

L’équipe nationale de football des moins de 20 ans (U20), dos au mur, tentera de relever la tête, samedi face à la Libye, au stade du Kram (14h00), dans le cadre de la 3e journée du tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF) de la catégorie, qui se déroule en Tunisie (9 -17 novembre).

Battus sans gloire lors de ses deux premiers matchs, face à la Tunisie (3- 2) et l’Egypte (1-0), les joueurs du sélectionneur national Mohamed Lacete devront réhabiliter leur image face à une équipe de Libye, qui s’est inclinée difficilement lors de la 1re journée face aux Egyptiens (2-1), avant d’être exemptée de la 2e journée. Pratiquement hors course pour décrocher le titre, l’Algérie, vice-championne arabe, devra impérativement réagir pour sauver la face, et essayer de boucler cette compétition sur une bonne note.

De son côté, la Libye, aura à c£ur de se racheter après son revers face à l’Egypte. Un succès permettra aux Libyens de préserver leurs chances. Dans l’autre match de cette 3e journée, l’Egypte, sur sa lancée, affrontera la Mauritanie au stade d’Ariana (14h00) avec l’intention de faire la passe de trois et s’approcher davantage du sacre. La Tunisie sera exempte. A l’issue des deux premières journées, l’Egypte caracole en tête avec 6 points, soit à deux longueurs d’avance sur la Tunisie (4 points).

La Mauritanie est troisième avec 1 point. L’Algérie et la Libye ferment la marche avec 0 point. Les Algériens joueront leur dernier match lundi face à la Mauritanie au stade du Kram (14h00), avant d’être exemptés de la 5e et dernière journée, mercredi 17 novembre. Chaque sélection jouera quatre (04) matches, soit un de plus par rapport au système de poule précédent.

Le premier de ce mini-championnat sera déclaré champion. Il s’agit de la première sortie officielle des U20, quatre mois après leur défaite en finale de la Coupe arabe, disputée en juillet dernier en Egypte. Les coéquipiers de Dehilis Rayane (O. Marseille/ France) se sont inclinés face à l’Arabie saoudite (2-1), au stade du 30-Juin de la Défense aérienne du Caire.