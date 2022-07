<span style='text-decoration: underline;'>Investissements européens dans les énergies renouvelables</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie pourrait capter une part importante</span>

L’Algérie pourrait capter une part importante des investissements des pays européens dans le domaine des Énergies renouvelables, a indiqué, hier, le Directeur général du Cluster énergies renouvelables, Boukhafla Yaici.

Intervenant sur les ondes de la chaîne trois de la Radio nationale, M. Yaici a détaillé les besoins de l’Europe en énergies renouvelables notamment l’énergie verte. Alors que les pays du Vieux continent ont décidé de s’orienter davantage vers les énergies propres en délaissant les énergies polluantes, des investissements colossaux sont prévus pour atteindre cet objectif. L’invité de la Radio nationale a indiqué que l’Union européenne dont les besoins en hydrogène vert sont estimés à 10 millions de tonnes d’ici 2030, a consacré un montant de 70 milliards de dollars au développement de cette source d’énergie.

Il a indiqué dans ce cadre que l’Algérie peut constituer une source de l’énergie verte pour l’Europe. «La problématique européenne est connue, densité de la population, manque d’espace pour les installations des panneaux solaires et des éoliens. Ce qui fait que l’Algérie est un pays candidat pour alimenter l’Europe en hydrogène vert et en énergies renouvelables en général», a-t-il déclaré. M. Yaici a plaidé, par ailleurs, pour la mise en place d’un cadre législatif adéquat en vue de faciliter l’approvisionnement de l’Europe par hydrogène vert exporté à partir de l’Algérie.

Il a précisé dans ce sillage que l’objectif de l’heure actuelle est d’accélérer les procédures législatives pour entamer rapidement l’exploitation du potentiel algérien en énergies renouvelables, offrir aux entreprises étrangères le climat nécessaire pour l’investissement, tout en privilégiant le transfert des technologies et des expériences. «Les attentes des investisseurs internationaux sont très claires. Ils attendent qu’il y ait une législation adaptée pour réaliser leurs investissements en Algérie», a-t-il souligné. Il a aussi appelé à favoriser le transfert des technologies et d’expériences dans le cadre des investissements européens en Algérie.

Le Directeur général du Cluster énergies renouvelables a évoqué, ensuite, le volet lié aux énergies renouvelables inclus dans les accords signés entre l’Algérie et l’Union européenne ainsi que l’Union africaine. Il a estimé que les accords d’association avec l’Union européenne et les pays africains permettent à l’Algérie de réussir dans le domaine des énergies renouvelables. «Nous sommes liés par l’accord d’association avec l’Union européenne, mais aussi avec l’Afrique, via la ZLECAF. Ce qui nous épargne les droits de douane. Les marchés africain et européen sont à nos côtés», a-t-il déclaré sur la Radio nationale.

Pour ce qui est du nouveau code des investissements, M. Yaici a affirmé que ce texte sera favorable à la réalisation des projets d’investissement liés aux énergies renouvelables avec notamment les nouvelles réformes du système bancaire. «Nous attendons impatiemment la promulgation de cette loi sur les nouvelles dispositions des banques. Elle permet de faire la promotion de l’Algérie comme destination dans le domaine des énergies renouvelables», a-t-il suggéré.

Mohand.S