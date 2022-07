<span style='text-decoration: underline;'>Métallurgie</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie pourrait devenir l’un des grands producteurs au monde</span>

Le coup d’envoi de la production au sein du gisement de fer de Gara Djebilet (Tindouf) a été donné samedi dernier par le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab.

Évoquant le potentiel de cet important gisement, l’expert économique Abderrahmane Hadef, a estimé que grâce à ce site, l’Algérie deviendra l’un des plus grands producteurs des produits métallurgiques. Dans une déclaration à la chaîne III de la Radio nationale, M. Hadef a affirmé que sa mise en exploitation constitue une dimension à la fois stratégique et économique.

Il a affirmé que ce projet permettra aussi à l’Algérie d’avoir un gisement de matières premières dans le domaine de la sidérurgie. «La mise en exploitation du gisement minier de Gara Djebilet a une dimension à la fois stratégique, ce qui permettra à l’Algérie de devenir un des grands producteurs de produits ferreux et dérivés et surtout porter une dimension économique qui va permettre au pays de disposer d’un gisement de matières premières dans le domaine de sidérurgie et les produits ferreux», a-t-il indiqué. M. Hadef a affirmé, par ailleurs, que l’Algérie pourrait aller vers l’export des produits sidérurgiques tout en soulignant la nécessité de mettre en valeur le gisement de Gara Djebilet.

«Après avoir constitué un gisement de matières premières, l’Algérie pourrait ensuite mettre sur le marché international toute cette production ; le plus intéressant aujourd’hui c’est mettre en valeur ce gisement déjà par l’exploitation sur le terrain et surtout par la transformation de cette matière première en Algérie», a-t-il plaidé.

Pour l’expert en économie, la transformation de la matière première sidérurgique permettra à l’Algérie de se positionner comme l’un des plus grands producteurs de produits métallurgiques et ferreux qui sont fortement demandés sur les marchés internationaux. Il a indiqué dans le même sillage que l’exploitation qui se fait en deux phases est un gage de renouveau économique pour l’Algérie.

Il convient de rappeler que le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab a procédé, samedi dernier, au lancement des travaux d’exploitation de la mine de fer de Gara Djebilet (Tindouf), dans le cadre de sa visite dans cette wilaya. Le lancement des travaux a eu lieu dans la zone ouest de Gara Djebilet où se déroulera la phase expérimentale pour l’exploitation de cette mine.

Gara Djebilet-Ouest s’étend sur 5.000 hectares, soit le tiers de la superficie totale de la mine (15.000 ha). Selon les explications fournies au ministre, les réserves de la zone Ouest sont de l’ordre de 1 milliard de tonnes de fer. M. Arkab a affirmé que la mine de fer de Gara Djebilet permettra la production de 2 à 3 millions de tonnes de minerai de fer par an dans la première phase (2022-2025), puis de 40 à 50 millions de tonnes/an à partir de 2026.

Il a précisé que «ce projet structurel se déroulera en plusieurs phases sur une période allant de 2022 à 2040. La première phase (2022-2025) connaîtra une production de 2 à 3 millions tonnes/an, a fait savoir M. Arkab, ajoutant que le minerai de fer sera acheminé par voie terrestre à Béchar où il sera transformé et valorisé par des opérateurs nationaux désirant investir dans ce domaine, en attendant la réalisation de la voie ferrée Béchar-Gara Djebilet.

Mohand.S