<span style='text-decoration: underline;'>Céréales</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie pourrait enregistrer une hausse de 7% par rapport à la saison précédente</span>

La production algérienne en céréales pourrait, au cours de la saison agricole actuelle, enregistrer une hausse de 7% par rapport à la saison précédente.

Cette performance est due aux mesures incitatives prises par les autorités pour augmenter la production céréalière. Les prévisions qui tablent sur une hausse de 7% ont été mises en avant, hier, par l’expert économique Hamza Boughadi lors de son intervention sur les ondes de la chaîne Une de la Radio nationale. Il a précisé que les mesures incitatives ont insufflé une dynamique pour augmenter les récoltes de céréales, et ce, dans le cadre de l’application de la stratégie de l’Etat visant à atteindre la sécurité alimentaire.

M. Boughadi, a énuméré, dans le même sillage, les efforts de l’État pour relever le défi de la sécurité alimentaire. Il a cité notamment l’augmentation des installations de base pour le stockage des céréales, ainsi que la décision d’augmenter les prix d’achat du blé tendre et dur aux agriculteurs, ce qui les a incités à doubler la production. L’expert a rappelé les rapports des instances internationales qui classent l’Algérie aux premiers rangs en matière de sécurité alimentaire, mettant en avant les capacités naturelles dont dispose l’Algérie pour le développement des cultures stratégiques conformément aux instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui exhorte à chaque fois à valoriser ces cultures.

Concernant l’adoption dimanche dernier en Conseil des ministres de la loi de finances complémentaire pour l’année 2022, l’expert a alerté sur les conditions économiques et géopolitiques mondiales dans lesquelles elle est intervenue. Il a souligné, lors de son intervention sur la Radio nationale, l’amélioration de la situation financière après la forte hausse des prix du pétrole, qui permettra de maintenir les équilibres sociaux et le pouvoir d’achat des citoyens en évitant d’imposer des impôts ou de nouvelles augmentations.

En réponse à une question sur les paris du gouvernement de maintenir les grands équilibres sociaux pour gérer les dépenses, l’économiste a salué la politique de rationalisation des dépenses adoptée par l’État, notamment après la crise sanitaire à travers la tenue de réunions et de certaines manifestations internationales à distance, ce qui «a permis d’apporter d’importants revenus financiers au trésor public». Pour ce qui est de la détermination de l’Algérie à réaliser un décollage économique à travers son ouverture à certains partenaires internationaux à l’instar de l’Italie, qui est un partenaire stratégique, notamment dans le domaine de l’énergie, l’expert estime que le mouvement diplomatique de ces derniers mois reflète l’importance d’activer la coopération et les partenariats pour donner un caractère concret à ces accords.

Mohand. S