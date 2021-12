<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre le coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie reçoit plus de 3,5 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson</span>

Une nouvelle quantité de doses du vaccin américain contre le coronavirus Johnson & Johnson a été acquise par l’Algérie les 19 et 24 du mois de décembre 2021. Les nouveaux lots du vaccin dont la quantité a dépassé les 3,5 millions de doses ont été acheminés vers l’Algérie dans le cadre du mécanisme onusien Covax.

L’annonce de cette nouvelle acquisition a été annoncée par l’Unicef Algérie dans un communiqué publié sur sa page Facebook. «L’Algérie a réceptionné les 19 et 24 décembre 2021, ses 11ème et 12ème lots de vaccin Johnson & Johnson, respectivement d’un total de 1.728.000 et de 1.900.800 de doses. Cette livraison fait partie d’une allocation de 3.628.800 doses envoyées cette semaine à l’Algérie par la République Fédérale d’Allemagne», a annoncé d’emblée l’Unicef Algérie dans son communiqué. La représentation algérienne de l’organisation onusienne affirme qu’elle est chargée de la mission de l’acheminement vers l’Algérie des quantités de doses, et ce, dans le cadre du mécanisme de solidarité de lutte contre le coronavirus, le Covax. «L’UNICEF Algérie, qui assure la commande et l’acheminement de ces vaccins vers l’Algérie, travaille en étroite collaboration avec l’OMS Algérie via le mécanisme international COVAX», peut-on lire encore dans le même communiqué.

Plusieurs parties et pays ont contribué au don destiné à l’Algérie, a précisé Unicef Algérie, dont les Etats Unis, la Grande Bretagne, le Japon et les pays membres de l’Union européenne. «Les bureaux de UNICEF Algérie et OMS Algérie, remercient tous les pays, institutions et fondations qui ont contribué à la mise en place de cette facilité. Parmi les principaux donateurs, figurent l’Union Européenne et ses États Membres, les Etats Unis, la Grande Bretagne, le Japon, CEPI, GAVI», a précisé encore l’Unicef dans son communiqué.

Il convient de rappeler que l’Algérie avait déjà réceptionné en août dernier un don composé des doses du vaccin anti-Covid-19 Johnson & Johnson offert par les États-Unis. «Un don de 604.800 doses de vaccins anti-Covid-19 Johnson & Johnson fait par les Etats-Unis d’Amérique à l’Algérie a été réceptionné jeudi soir à l’aéroport international Houari Boumediene d’Alger» a annoncé l’ambassade des États-Unis en Algérie dans un communiqué. L’ambassade avait précisé que ce don de vaccin, fait via le mécanisme Covax, «aidera les autorités algériennes à accélérer le processus de vaccination qui est essentiel pour contrôler la pandémie».

De son côté, le chargé d’affaires à l’ambassade américaine à Alger, M. Gautam Rana, lors de sa déclaration au moment de la réception de ce don, s’est dit «très content et fier de faire don de ce vaccin au Gouvernement et au peuple algériens», soulignant aussi que ce don «s’inscrit dans le cadre de l’engagement des Etats-Unis à partager des ressources dans lutte contre la pandémie de la Covid-19à travers le monde».

«Nous sommes très heureux du geste fait par les Etats-Unis envers notre pays», a déclaré, quant à elle, Benkedadra, directrice des approvisionnements à l’Institut Pasteur Algérie (IPA), ajoutant que ce vaccin qui est administré en une seule dose «permettra accélérer notre programme de vaccination à l’échelle nationale, d’autant que nous sommes aux portes de la rentrée sociale».

Samir Hamiche