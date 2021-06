<span style='text-decoration: underline;'>KAMEL REZIG REMET AU JOUR UN VIEUX DOSSIER</span>:<br><span style='color:red;'>«L’Algérie se dirige vers l’accession à l’OMC»</span>

Le très ancien dossier des négociations autour de l’accession de l’Algérie à l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) a refait surface, une nouvelle fois, en fin de semaine passée avec des précisions du ministre du Commerce, Kamel Rezig.

Le premier responsable du secteur du commerce est revenu sur ce dossier alors que l’intention d’Alger d’intégrer l’OMC remontait à plusieurs décennies. Les prédécesseurs de M. Rezig avaient déjà étudié ce dossier et des rounds de négociations avaient eu lieu mais sans que le processus d’accession ne soit abouti. Les anciens ministres du Commerce, rappelons-le, avaient affirmé à plusieurs reprises que l’Algérie était déterminée à défendre ses intérêts à la faveur des négociations qu’elle mène pour son adhésion à l’OMC. Ainsi, M. Rezig a indiqué jeudi dernier que l’Algérie se dirige vers l’accession à l’OMC. Une affirmation déjà prononcée par les différents ministres ayant dirigé par le passé le département du Commerce.

Les négociations accompagnant le processus de l’accession à cet organisme international est des plus âpres, car l’Algérie doit préserver ses intérêts et faire preuve de prudence quant à certaines exigences de l’OMC. Le ministre a affirmé, dans un communiqué rendu public par son département, que l’Algérie allait de l’avant vers l’accession à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) selon des démarches «bien étudiées». M. Rezig a souligné que cette instance offrait de meilleures opportunités pour la relance de l’économie nationale. Les précisions du ministre sur le dossier de l’accession à l’OMC ont eu lieu au cours de son intervention lors de sa participation aux travaux de la réunion des ministres de l’Union africaine (UA) chargés du commerce avec l’OMC, tenue par visioconférence, a détaillé le même communiqué. La réunion des ministres de l’UA s’est penchée sur les préparatifs de la 12ème réunion ministérielle virtuelle de l’OMC, prévue du 30 novembre au 03 décembre 2021 à Genève (Suisse), précise la même source.

Le ministre a affirmé que la relance de l’économie nationale constitue un objectif parmi d’autres qui entouraient les discussions sur l’adhésion de l’Algérie à l’OMC, précisant qu’il s’agit d’un processus qui exige une série de réformes profondes visant à booster le commerce extérieur. «La poursuite par l’Algérie de ses efforts visant à aller de l’avant vers l’accession à l’OMC suivant des démarches bien étudiées, au regard des opportunités offertes par cette instance en vue de la relance de l’économie nationale à travers l’initiation d’une série de réformes profondes à même de promouvoir le commerce extérieur et l’intégration dans la chaine de valeurs régionale et mondiale », a précisé le ministre du Commerce. La révision de la règle 51/49 a été parmi les réformes évoquées par M. Rezig, qui a déclaré sur ce sujet que la révision de la règle 49-51 régissant l’investissement étranger en Algérie, maintenue pour certains secteurs stratégiques, et «ses répercussions positives sur l’attractivité des investissements directs étrangers (IDE) et l’augmentation du volume des échanges commerciaux».

