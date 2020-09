<span style='text-decoration: underline;'>CLASSEMENT FIFA</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie se maintient à la 35ème place</span>

L’Algérie occupe toujours la 35e position au classement de la Fédération internationale de football (Fifa), selon l’édition du mois de septembre publiée jeudi par l’instance sur son site officiel et qui reste dominé par la Belgique.

L es «Verts», dont la dernière sortie remonte au mois de no vembre 2019 à l’occasion des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021, sont au pied du podium au niveau africain, devancés par les «Lions» du Sénégal (20es), les «Aigles de Carthage» de Tunisie (26es) et les «Super Eagles» du Nigeria (29es). Le Zimbabwe, prochain adversaire de l’Algérie en qualifications de la CAN-2021 en novembre, est scotché à la 111e position. Les deux autres concurrents des «Verts» dans le groupe H, la Zambie et le Botswana, sont logés respectivement aux 88e et 148e places. Les prochaines dates Fifa en octobre constituent une occasion pour les sélections africaines de renouer avec la compétition dans le continent, suspendue depuis le mois de mars en raison de la pandémie de Covid-19. Les hommes de Djamel Belmadi devraient disputer deux rencontres amicales en Europe contre des adversaires dont l’identité n’a pas été encore dévoilée par la Fédération algérienne. Fait notable, c’est la première fois que trois pays africains figurent dans le Top 30 du Classement FIFA, depuis l’édition de janvier 2018. En revanche, les sélections européennes ont repris le chemin des terrains à l’occasion des matchs de la Ligue des nations 2021. Les 54 matchs européens qui se sont déroulés début septembre dans le cadre de la Ligue des nations de l’UEFA ont eu un impact immédiat sur le classement Fifa, resté figé depuis le 9 avril. Si le quatuor de tête – emmené par la Belgique, suivie par la France, le Brésil et l’Angleterre – demeure inchangé, le Portugal (5e, +2) fait son apparition dans le Top-5 à la faveur de ses victoires face à la Croatie (8e, -2) et à la Suède (18e, – 1). Autres progressions notables, l’Espagne (7e, +1), l’Italie (12e, +1), les Pays-Bas (13es, +1) et l’Allemagne (14e, +1) gagnent chacun une place dans la hiérarchie mondiale. Le Pays de Galles (21e, +2) grimpe lui de deux échelons mais reste aux portes du Top-20. Sans jouer, l’Iran (30e, +3) intègre le Top-30 en profitant des faux pas de la Serbie (31e, -2) et de la Turquie (32e, -3). Le prochain classement Fifa sera publié le 22 octobre 2020