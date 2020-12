<span style='text-decoration: underline;'>AMMAR BELHIMER AU SITE D’INFORMATION DZERTIC24</span>:<br><span style='color:red;'>«L’Algérie se trouve à la croisée des chemins»</span>

L’attitude de la société face aux rumeurs infondées conforte le propos du ministre qui en veut d’ailleurs pour preuve, la compassion témoignée par le peuple à son président dans sa maladie et «la relation de confiance qu’il a réussi à établir avec les citoyens, en peu de temps»

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a affirmé dans un entretien accordé au journal électronique Dzertic24, que «le peuple algérien a fait échouer tous les calculs misant sur la chute de l’Algérie en élisant, d’abord, le président Abdelmadjid Tebboune et en allant de l’avant, ensuite, dans la concrétisation de la politique d’édification de l’Algérie nouvelle, qui n’obéit à aucun diktat ou chantage, qu’elles qu’en soient l’origine ou la nature».

Le propos résume assez bien la volonté exprimée par les Algériens durant les deux dernières années. Du 22 février 2019 à ce jour, la posture du peuple a permis la sauvegarde de la nation et un retour à la légalité institutionnelle. Evoquant l’amendement constitutionnel voté le 1er novembre dernier, Ammar Belhimer souligne le fait que «l’Algérie se trouve, aujourd’hui, à la croisée de deux courants : celui des nostalgiques de la sinistre ère coloniale, qui se cachent derrière des prétentions de démocratie avec ses phases constitutives et transitoires, et celui des tenants d’un changement radical par la voie pacifique et institutionnelle».

La ligne de démarcation entre les uns et les autres est on ne peut plus clair et les Algériens ont bien entendu choisi leur camp. Mais, dira le ministre, «il était prévisible, face à cette dynamique, que la campagne d’aboiements et d’acharnement soit à la mesure de la douleur infligée aux ennemis et à leurs valets par la politique de l’Algérie souveraine et clairvoyante sous la direction du président Tebboune». M. Belhimer traduit cette réalité que vit l’Algérie par «la campagne frénétique engagée par des cercles et des milieux hostiles à l’Algérie à travers des fake news sur la santé du président». Pour le ministre ces attaques confirment la faillite des ennemis de l’Algérie «à manipuler l’opinion publique nationale».

L’attitude de la société face aux rumeurs infondées conforte le propos du ministre qui en veut d’ailleurs pour preuve, la compassion témoignée par le peuple à son président dans sa maladie et «la relation de confiance qu’il a réussi à établir avec les citoyens, en peu de temps». Autant d’arguments qui font dire au ministre de la Communication que «la maladie du président n’avait jamais été cachée et qu’il l’avait lui même annoncé, assurant qu’il était en cours de rétablissement et de guérison et retournera bientôt au pays pour poursuivre l’édification de l’Algérie, qui dérange les ennemis et les haineux». Il reste que la «campagne haineuse» n’a pas cessé, malgré son échec annoncé. Et commentant certains articles des médias occidentaux, M. Belhimer a expliqué que «l’institution militaire algérienne est l’éternel complexe du Makhzen» pour plusieurs raisons, mettant en avant, particulièrement «la cohésion innée et indestructible entre le peuple et son armée et la mise en échec par notre vaillante armée de toutes les manœuvres et plans visant la souveraineté et l’unité de l’Algérie, Etat et peuple».

L’objectif de destruction de l’Algérie auquel s’emploie des ennemis est principalement motivé par le fait qu’à travers ses propositions de principe, elle empêche l’accomplissement de certains desseins machiavéliques.

«L’Algérie se trouve, en raison de ses positions de principe justes, la cible d’une tentative de représailles orchestrée par plusieurs parties selon des agendas bien précis, notamment à travers la planification de divisions internes et la perturbation de ses efforts, pacifiques et consensuelles, notamment dans des pays voisins comme le Mali et la Libye», at-il affirmé.

Sur l’aspect de ses missions en sa qualité de ministre de la Communication, M. Belhimer a mis en évidence les axes majeurs de l’assainissement du secteur annonçant la mise en application, «dès janvier prochain», des 15 normes régissant la distribution de la publicité publique, en attendant la promulgation de la loi relative à la publicité, qui se trouve, a-t-il assuré «en stade très avancée». Il a, par ailleurs, indiqué que le décret exécutif relatif aux modalités d’exercice de la presse électronique, «sera bientôt publié dans le Journal officiel». A ce propos, le ministre a appelé l’ensemble des journaux électroniques à «se conformer aux dispositions du décret qui exige le dépôt d’une déclaration par le directeur responsable de l’information accompagnée d’un dossier auprès de l’Autorité compétente et la domiciliation du domaine (.dz)

Nadera Belkacemi