<span style='text-decoration: underline;'>Editorial de la revue El Djeich</span>:<br><span style='color:red;'>«L’Algérie sera plus solide et ouverte» avec la nouvelle Constitution</span>

«L’Algérie sera plus solide et ouverte». Elle le sera grâce à la nouvelle Constitution. C’est là la conviction de l’éditorialiste de la revue la revue El Djeïch. Cette conviction tient du fait que la nouvelle loi fondamentale du pays «consacre l’alternance démocratique au pouvoir et assure un changement radical du mode de gouvernance et de ses mécanismes».

Une déduction argumentée et le rédacteur de l’éditorial met en évidence que le changement apporté à la Constitution de 2016 «provoquera une véritable rupture avec les pratiques du passé qui ont sapé l’autorité de l’Etat et a été à l’origine de la perte de confiance du citoyen envers ses institutions constitutionnelles».

Un bond dans la bonne direction pour une République qui, faut-il le souligner, a fait du surplace durant un certain temps. Mais le peuple l’a sommé de réagir à travers le mouvement populaire du 22 février 2019. L’élan populaire a débouché sur une Constitution qui «permettra, comme l’a affirmé le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, de +poser les fondements d’un système démocratique garantissant la protection des droits et des libertés, réalisant l’équilibre entre les différents pouvoirs et assurant la moralisation de la vie quotidienne », souligne la revue El Djeich.

Et c’est la «loyauté» du peuple algérien qui a «fait prévaloir la voix de la raison et l’intérêt de la patrie sur tout autre intérêt, contribuant ainsi au succès du référendum sur le projet d’amendement de la Constitution et ouvrant la voie à la concrétisation du projet de la nouvelle Algérie et à la réalisation de ses aspirations dans une Algérie puissante, sûre et prospère», soutient-on.

Pour l’éditorialiste d’El Dejeich, le référendum sur la nouvelle Constitution «préfigure l’avènement de la nouvelle Algérie dont les premiers jalons ont été posés par le peuple algérien», non sans noter que le choix de la date du 1er novembre pour l’organisation de ce référendum «a une puissante dimension symbolique». On aura compris que cette date est «synonyme de fidélité au sacrifice des valeureux Chouhada qui ont offert leur vie pour que nous puissions vivre et pour que vive l’Algérie libre et indépendante», rapporte l’éditorial.

«Tant que l’objectif poursuivi est l’édification d’un Etat émanant de la volonté du peuple et à son service, la nouvelle Algérie verra inéluctablement le jour à travers une série de réformes profondes inscrites dans la Constitution de novembre 2020», rappelle la revue El Dejeich. Et pour souligné la pertinence de cette nouvelle loi fondamentale, l’éditorial revient sur l’opportunité qu’elle offre en faveur de l’édification d’un Etat de droit et donnera aux Algériens l’opportunité de «se consacrer véritablement au développement national, d’impliquer effectivement les jeunes et la société civile dans ce processus en leur donnant l’opportunité de contribuer à l’avènement du changement global et, par là même, à la promotion de la société à tous les niveaux».

Il s’agira d’«atteindre ce que nous escomptons tous de stabilité permanente pour notre pays et de bien-être pour notre société, n’est pas si loin pour nous en tant qu’Algériens. Si les intentions sont sincères, si les volontés sont réelles et si les déterminations sont conjuguées, aucun obstacle ne pourra freiner la marche de la nouvelle Algérie. Nous avons tant de leçons à puiser de notre glorieuse histoire, et il est impératif de nous en inspirer aujourd’hui et demain, pour que notre pays retrouve sa juste voie en nous entraidant et en conjuguant nos efforts afin qu’il puisse de nouveau avancer avec assurance vers l’édification d’une Algérie puissante, sûre et développée», lit-on dans l’éditorial qui cite à ce propos, le chef d’état major de l’ANP, le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha.

L’ANP qui a été au front en protégeant le Hirak et le pays, tout le libérant les énergies positives, jusqu’à aboutir à la nouvelle Constitution, «en assurant l’accomplissement global du processus référendaire, notre vaillante armée continue de s’acquitter de ses nobles missions, sans jamais dévier, par fidélité aux glorieux Chouhada de la révolution libératrice, aux valeureux moudjahidine et aux meilleurs parmi les enfants de la patrie», conclut l’éditorial.

Nadera Belkacemi