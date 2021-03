<span style='text-decoration: underline;'>Handball /Qualification aux JO de Tokyo (2e journée)</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie s’incline face à la Suède (25-36)</span>

La sélection algérienne (seniors/messieurs) de handball a été bat tue par son homologue suédoise sur le score 36-25, mi-temps (19-10), en match disputé samedi à Berlin (Allemagne), pour le compte de la deuxième journée du Tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo.

C’est la deuxième défaite du sept algérien en autant de rencontres après celle concédée face à la Slovénie (36-28) la veille, pour le compte de la première journée du tournoi. Dans l’autre match de deuxième journée, l’Allemagne a dominé la Slovénie sur le score 36-27, mi-temps (22-12). A l’issue des matchs de la seconde journée, l’Allemagne et la Suède sont en tête du groupe avec 3 points devant la Slovénie 2 point. L’Algérie ferme la marche (0 pt). Lors de la troisième journée prévue ce dimanche, l’Algérie croisera le fer avec l’Allemagne tandis que la Suède affrontera la Slovénie. Deux autres tournois se déroulent simultanément à Montpellier (France) et à Podgorica (Monténégro), dans la même perspective de qualification aux JO de Tokyo. Les nations engagées à Podgorica sont : le Chili, la Corée du Sud, la Norvège et le Brésil, alors que celles qui sont en compétition à Montpellier sont : la Croatie, le Portugal, la France et la Tunisie. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient au tournoi de handball des Jeux Olympiques de Tokyo, prévu du 24 juillet au 8 août 2021.