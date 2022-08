<span style='text-decoration: underline;'>COUPE ARABE U17 (PRÉPARATION)</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie surclasse les Comores (7-1)</span>

La sélection algérienne de football des moins de 17 ans a conclu son dernier stage de préparation en vue de la Coupe arabe 2022 de la catégorie par un match amical international et un large succès face aux Comores (7 à 1) au stade de Rouiba.

Très sérieux et appliquant à la lettre les consignes de l’entraineur Arezki Remmane, les jeunes internationaux algériens ont livré une partie de premier ordre, et ce face à un adversaire remanié et beaucoup plus frais que lors du premier match, selon la FAF. Les camarades de Chehaima ont d’emblée sonné le glas par un but signé par le nantais à la (8?). La domination algérienne monte crescendo avec à la clé de l’efficacité ce qui lui a permis de corser la marque à trois reprises en l’espace de dix minutes par Guergour (18′) et Chehaima de nouveau à la (23′) puis un sur un pénalty de Yazid Issam, avant que les Comores ne réduisent la marque peu avant la mi-temps. Avec une défense bien regroupée et un milieu très vigilant, les Algériens ont réussi à déjouer les plans des Comores. Mieux encore, les camarades d’ANATOUF vont se montrer beaucoup plus réalistes en inscrivant de nouveaux buts respectivement par Anatouf (65′), Boualem (78′), Satta (83′) et Kessassi (85′). Pour rappel, la sélection algérienne avait déjà battu les Comores 2- 0, mardi lors de la première rencontre amicale disputée également à Rouiba. La sélection nationale pliera ses bagages ce samedi matin 20 août, pour rejoindre la ville d’Oran où elle plongera dans l’ambiance de la compétition prévue du 23 août au 7 septembre à Sig et Mostaganem. Pays hôte de la Coupe arabe 2022, la sélection algérienne évoluera dans le Groupe «A», en compagnie du Soudan, des Emirats arabes unis et de la Palestine. Elle fera son entrée en lice le mardi 23 août 2022 (17h00) face à la Palestine, au stade Abdelkrim Kerroum de Sig, relevant de la wilaya de Mascara.