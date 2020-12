<span style='text-decoration: underline;'>Apparition d’une nouvelle souche du coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie suspend les vols de rapatriement en provenance du Royaume Uni</span>

L’Algérie a décidé, hier, de suspendre jusqu’à nouvel ordre tous les vols de rapatriement d’Algériens bloqués à cause de la pandémie en provenance du Royaume Uni. L’annulation des opérations de rapatriement depuis le Royaume Uni vers l’Algérie a été décidée suite à l’apparition d’une nouvelle souche à forte contagion du coronavirus.

En plus de l’Algérie, plusieurs pays, notamment européens, ont décidé de suspendre les vols de et vers le Royaume Uni dont les mesures de restrictions ont été renforcées suite à l’apparition de la nouvelle souche de la Covid-19 qui intriguent les scientifiques.

Le ministre britannique de la santé, Matt Hancock, a annoncé samedi dernier que la nouvelle souche du coronavirus est «hors de contrôle».

Il est à signaler que la compagnie nationale du transport aérien Air Algérie a annoncé, dimanche dernier, la poursuite des vols de rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger à cause de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Ainsi, à en croire le tweete publié, samedi dernier, par un compte twitter attribué à la compagnie nationale, le porte-parole d’Air Algérie, Amine Andaloussi, a indiqué que de « nouveaux vols de rapatriement seront programmés afin d’assurer le retour au pays des Algériens bloqués à l’étranger à cause de la pandémie Covid-19 ».

Il convient de rappeler que le ministre de l’Intérieur et des collectivités locales, Kamel Beldjoud, a indiqué samedi dernier, lors de son intervention devant la Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), que le nombre d’Algériens souhaitant rentrer au pays s’élève à 25 000 personnes, précisant que ce nombre ne cesse d’augmenter chaque jour. «Ce chiffre concerne les Algériens bloqués à l’étranger et ceux souhaitant rentrer au pays pour des raisons exceptionnelles», a-t-il indiqué.

«La compagnie aérienne nationale Air Algérie fait de grands efforts pour accomplir l’opération (de rapatriement, ndlr), et ce malgré les difficultés auxquelles elle fait face, particulièrement, la fermeture de l’espace aérien de plusieurs pays, ce qui nécessite l’obtention d’une autorisation exceptionnelle», a-t-il indiqué.

À signaler qu’Air Algérie a programmé 24 vols pour rapatrier les ressortissants Algériens bloqués à l’étranger et des voyageurs souhaitant rentrer pour des motifs exceptionnels.

Ce programme concerne sept (7) pays à travers le monde et est prévu durant la période allant du 4 au 19 décembre 2020. Pour ce faire, Air Algérie a fixé cinq conditions, à savoir être détenteur d’un passeport algérien, être inscrit auprès des représentations consulaires algériennes à l’étranger et avoir un billet Air Algérie confirmé sur les vols de rapatriement.

S’agissant des conditions d’ordre sanitaire, les ressortissants algériens bloqués à l’étranger devront être détenteurs d’une attestation de test PCR négatif effectué au moins 72 avant le vol.

Samir Hamiche