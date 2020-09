<span style='text-decoration: underline;'>Afrique Asie salue sa stratégie «gagnante»</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie, un pays référence dans la lutte contre le Covid-19</span>

«L’Algérie s’en sort grandie face à l’irruption de la pandémie». Le constat qui se base sur des faits vérifiables et tangibles n’est pas d’Afrique Asie seulement. «C’est le constat qu’a fait l’Organisation Mondiale de la Santé, présente sur place, qui s’est félicitée des mesures prises par le gouvernement algérien pour circonscrire l’épidémie à tous les niveaux», note l’article.

La courbe épidémique de l’Algérie, l’une des plus régulières, accréditant la thèse d’une parfaite maîtrise de la maladie, avec un coût en vie humaine, l’un des plus bas au monde, commence à faire référence dans les études de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Sans recourir à un confinement total de la population et en ciblant les secteurs propagateurs de l’épidémie, les autorités algériennes ont su combiner entre l’exigence sanitaire et l’intérêt social. Le mélange a donné lieu à une évolution tout à fait correcte de la maladie au sein de la population et permis à l’Algérie de sortir progressivement des mesures de confinement partiel, sans tomber dans le rebond épidémique ou la 2e vague.

Ce constat que tous les Algériens ont fait est aussi celui du magazine Afrique-Asie. Ce média international parle de stratégie «gagnante». Dans un article signé Philippe Tourel, l’on apprend que «certains pays occidentaux avaient tardé à réagir, payant une lourde facture à cette nonchalance et impréparation». L’attitude de l’Algérie était autre, rappelle le journaliste d’Afrique-Asie qui souligne la célérité de la réaction algérienne, tout en signalant le suivi par le chef de l’Etat d’heure en heure «l’évolution de cette pandémie (…), à la tête d’une cellule de crise, donnait les orientations à suivre, les mesures à prendre et les adaptations à y apporter selon l’évolution des courbes de la pandémie avec comme premier et unique souci de sauver les vies». Le rédacteur de l’article note que la réactivité immédiate des autorités centrales a «soulagé une population compréhensive et coopérative».

L’adhésion collective des citoyens, qui avaient pris conscience des périls existentiels qui les menaçaient, «exprimait, de la part d’un peuple décrit comme rebelle, un sens aigu de la responsabilité et reflétait une certaine symbiose fusionnelle avec le pouvoir», note le magazine qui n’omet pas de faire un comparatif très intéressant : « Contrairement à certains pays qui ont été obligés de faire appel à leur armée pour faire respecter les règles du confinement, les Algériens, dans leur écrasante majorité, ont respecté à la lettre les mesures prises par le gouvernement concernant le confinement, d’autant plus que les agents de l’Etat ont été les premiers à se conformer aux règles du confinement, de la distanciation sociale et du port des masques» fait remarquer Afrique Asie.

Le rédacteur de l’article souligne le caractère courageux des mesures prises par l’Etat dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, et met en évidence la mobilisation nationale et la discipline citoyenne, lesquelles, rappelle le journaliste, qui ont servi de «ciment». De fait, «l’Algérie s’en sort grandie face à l’irruption de la pandémie». Le constat qui se base sur des faits vérifiables et tangibles n’est pas d’Afrique Asie seulement. «C’est le constat qu’a fait l’Organisation Mondiale de la Santé, présente sur place, qui s’est +félicitée+ des +mesures prises par le gouvernement algérien pour circonscrire l’épidémie à tous les niveaux+», note l’article consacré à la gestion de la Covid-19 par les autorités algériennes. Et l’autre constat de l’OMS tient dans le fait que les professionnels algériens de la santé «n’ont pas paniqué et ont pris toutes les mesures pragmatiques qui s’imposaient dès l’apparition des premiers cas de contamination à Blida».

Afrique Asie remarquera aussi que «contrairement à ce qui s’était passé en France et dans de nombreux pays européens et aux Etats-Unis au début de la pandémie, où la gestion de la crise était pour le moins chaotique (manque de gel, de masques, de respirateurs, de lits d’hôpital, de tests) et surdoses de débats contradictoires stériles, l’Algérie a pu faire face sans paniquer en comptant sur ses moyens et ses ressources humaines (…)».

Tout en relevant que cela avait permis de constater que d’ores et déjà, la pandémie est sur la pente descendante, le magazine juge qu’ «aujourd’hui, et grâce à cette stratégie patiente, efficace, volontaire mise en place par le président en personne, le nombre des contaminés baisse et celui des guéris augmente». La double reconnaissance d’un média édité à Paris et de l’OMS place l’Algérie dans une position de pays-référence dans la gestion de la pandémie. Le pays s’engage dans un processus de sortie de maladie et de relance de son économie. Le plan préconisé par le gouvernement constituera-t-il une autre référence ? On le saura dans les mois à venir.

Yahia Bourit