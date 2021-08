<span style='text-decoration: underline;'>Championnat tunisien</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérien Benyoucef s’engage avec l’ES Sahel jusqu’en 2024</span>

Le milieu de terrain algérien Lyes Benyoucef, libre de tout engagement, a signé un contrat de trois saisons et demie avec l’Etoile sportive du Sahel, a annonce le club pensionnaire de la Ligue 1 tunisienne de football, jeudi soir sur sa page officielle Facebook.

Benyoucef (25 ans), avait été suspendu en mai 2019 pour quatre ans de toutes compétitions ou activités sportives pour un contrôle positif, lors d’une rencontre du championnat de Ligue 1, alors qu’il portait le maillot de la JS Kabylie. Cette sanction avait été réduite à trois mois ferme en janvier dernier. Il devient le troisième joueur algérien à rejoindre la formation phare de Sousse cet été, après les défenseurs : Boualem Mesmoudi (MC Oran) et Youcef Laouafi (ES Sétif). Le club a annoncé également la qualification, sur le plan national et continental, de l’ensemble de ses nouvelles recrues estivales, dont le trio algérien. Benyoucef, Mesmoudi, et Laouafi, rejoignent ainsi le contingent de joueurs algériens évoluant à l’ES Sahel : Hocine Benayada, Salim Boukhanchouche, Redouane Zerdoum, Tayeb Meziani, et Zinédine Boutemene. L’ES Sahel, deuxième au classement final du championnat 2020-2021, prendra part, en compagnie du champion sortant l’ES Tunis, à la prochaine édition de la Ligue des champions d’Afrique.