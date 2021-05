<span style='text-decoration: underline;'>Athlétisme</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérien Hichem Bouchicha qualifié pour les JO de Tokyo</span>

Bouchicha entraîné par Said Ahmin a réalisé un record personnel avec un chrono de 8:15.88, synonyme de participation au rendez-vous nippon l’été prochain. Il s’agit du quatrième nom en athlétisme à avoir assuré une participation à Tokyo après Taoufik Makhloufi (1500m), Abdelmalik Lahoulou (400m haies) et Bilel Tabti (3000m Steeple). Désormais, trente-quatre (34) athlètes algériens de onze disciplines sont officiellement qualifiés aux Jeux olympiques de Tokyo, en attendant la poursuite du processus de qualification pour les autres fédérations nationales. Les dix disciplines concernées sont : la boxe (8 qualifiés), les luttes associées (8), escrime (4) l’athlétisme (4), l’aviron (2), le canoë (1), le cyclisme (2), la natation (1), la voile (2), le tir sportif (1) et l’haltérophilie (1).