<span style='text-decoration: underline;'>Boxe-JO-2020</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérien Houmri (81 kg) qualifié en 8es de finale</span>

Boxe-JO-2020 :

L'Algérien Houmri (81 kg) qualifié en 8es de finale L'Algérien Mohamed Houmri (81 kg) s'est qualifié en huitièmes de finale du tournoi de boxe des Jeux olympiques 2020 de Tokyo, en battant le Vénézuélien Korbaj Barrera Nalek (3-2), dimanche à la salle Kokugican Arena. Houmri (28 ans) qui prend part à son premier tournoi olympique, sera opposé mercredi (11h39, heure algérienne) au Cubain Lopez Arlen, champion du monde 2015 à Doha et olympique aux JO 2016 de Rio. La qualification de Houmri s'ajoute à celle de son coéquipier Abdelhafid Benchabla (91 kg) dont c'est la 4e participation à une phase finale des JO. Il sera opposé mardi (4h03, heure algériennes) au Russe Muslim adzhimagomedov qui boxe sous la bannière olympique. De son côté, Boualem Roumaissa (51 kg) a été éliminée en 16es de finale, en perdant face à la Thaïlandaise, Jitpong Jutamas (5-0). Huit (08) boxeurs algériens (5 messieurs et 3 dames) prennent aux JO de Tokyo. Treize finales figurent au programme de la compétition (8 masculines et 5 féminines). Les quarts de finales auront lieu les 1, 2 et 3 août, alors que les demi-finales sont programmées pour les 4, 5 et 6 août. Les finales se dérouleront les 7 et 8 août.