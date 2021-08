<span style='text-decoration: underline;'>Athlétisme / Championnats du monde U20 </span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérien Mohamed-Ali Gouaned en argent</span>

L’Algérien est entré en deuxième position, en 1 minute, 44 secondes et 45 centièmes, derrière le Kenyan Emmanuel Wanyonyi, vainqueur en 1:43.76, au moment où un autre Kenyan, Noah Kibet, a complété le podium en 1:44.88.

Selon la Fédération algérienne d’athlétisme, « le chrono de Gouaned est considéré comme un nouveau record national du 800 mètres chez les moins de vingt ans ».

De son côté, Abderrahmane Daoud a terminé en 14e position en finale du 3000 mètres/steeple, disputée un peu plus tôt dans la journée, et pendant laquelle il avait réalisé un chrono de 9 minutes, 18 secondes et 96 centièmes

Cette course a été remportée par le Kenyan Amos Serem en 8:30.72, devant l’Ethiopien Tadese Takélé (8:33.15), au moment où un autre Kenyan, Simon Kiprop a complété le podium, en 8 minutes, 37 secondes et 79 centièmes.

Pour sa part, Ghania Rezzik a terminé en 11e position de la finale du 1500 mètres féminin, avec un chrono de 4 minutes, 33 secondes et 68 centièmes.

Cette course a été remportée par la Kenyane Purity Chepkirui, en 4 minutes, 16 secondes et 07 centièmes, devant l’Ethiopienne Diribe Welteji (4:16.39), au moment où une autre Kenyane, Winnie Jemutai, a complété le podium, en 4 minutes et 18 secondes.

Au total, l’Algérie a engagé 11 athlètes dans ces Championnats du monde des U20 (7 garçons / 4 filles), et dont Mohamed-Ali Gouaned a été finalement le seul a décrocher une médaille.

Les huit autres représentants algériens dans cette compétition ont été : Yazid Dalla (3000 mètres steeple), Karim Belmahdi (1500 mètres), Haïthem Chenitef (800 mètres), Soheïl Aloui (10.000 mètres/marche) et Abdennour Ameur (10.000 mètres/marche) chez les garçons, ainsi que Melissa Touloum (10.000 mètres/marche), Rokaïa Mouici (1500 mètres) et Rahil Hamel (100 mètres/haies) chez les filles.