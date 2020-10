<span style='text-decoration: underline;'>Olympiakos</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérien Soudani rejoue 8 mois après</span>

L’attaquant international algérien de l’Olympiakos, Hilal Soudani, victime d’une rupture des ligaments croisés en février dernier, a retrouvé la compétition samedi soir, à l’occasion de la 5e journée de Super Ligue grecque de football.

L’ancien fer de lance de l’ASO Chlef (32 ans) a démarré cette rencontre comme remplaçant, et ce n’est qu’à un quart d’heure de la fin qu’il a fait son entrée en jeu. L’Olympiakos, largement dominateur dans son stade Georgios-Karaiskaki, l’a assez facilement emporté contre Atromitos (4-0), grâce notamment à son international marocain Youssef El-Arabi, auteur d’un triplé (51′, 82′ et 87′), alors que l’autre but a été l’oeuvre de l’Egyptien Koka (65′).