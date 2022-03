<span style='text-decoration: underline;'>Prix international d’Alger de récitation du Coran</span>:<br><span style='color:red;'>L’algérienne Zineb Benyoucef décroche le premier prix</span>

L’ algérienne Zineb Benyoucef a décroché, dimanche à Alger, le premier prix de la 17e édition du Prix international d’Alger de récitation du Coran qui a vu la participation de 49 pays.

L’étudiante Zineb Benyoucef a été honorée lors d’une cérémonie organisée par le ministère des Affaires religieuses et des wakfs au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif Rahal en l’honneur des lauréats de cette édition et du jury international qui a évalué les participants à cette édition. Présidant la cérémonie de distinction des trois premiers lauréats du prix, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a souligné que cette manifestation religieuse confirme, encore une fois, l’attachement des Algériens à leur religion et au Saint Coran, saluant le rôle des imams dans la préservation des intérêts de la Nation. Il a rappelé que l’organisation de ce prix, sous le parrainage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et qui coïncide avec la célébration du voyage nocturne et de l’ascension du prophète «El Israâ oua El- Miiraj», et de bien d’autres évènements chers au peuple algérien, est aussi l’occasion d’affirmer que l’Algérie est une nation de savoir».

«Tous les moyens ont été assurés pour la réussite de cette manifestation», a-t-il indiqué, saluant le rôle des organismes diplomatiques et consulaires algériens à l’étranger. Ont également été distingués lors de cette cérémonie, le récitant Yahia Bilal Youcef Abdallah Yaakoub du Bahreïn qui a remporté le deuxième prix suivi du récitant Abderrahmane Mohamed Hardane Rabie de Syrie.

Les membres du jury international (Egypte, Guinée et Algérie) ont également été honorés lors de cette cérémonie à laquelle ont pris part des ministres, des représentants du corps diplomatique à Alger, des responsables et des cadres de divers secteurs.