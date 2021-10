<span style='text-decoration: underline;'>Nouvelle réaction du chef de la diplomatie algérienne aux déclarations du président français</span>:<br><span style='color:red;'>Lamamra qualifie les propos de Macron sur l’Algérie de «grave erreur»</span>

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a réagi une nouvelle fois aux propos sur l’Algérie tenus par le président français, Emmanuel Macron.

En visite en Italie, jeudi dernier, pour prendre part à la troisième réunion Afrique-Italie, le chef de la diplomatie algérienne a qualifié les propos de Macron de «grave erreur», réaffirmant le rejet de l’Algérie de toute ingérence dans ses affaires internes. M. Lamamra, qui s’est exprimé à l’agence de presse turque Anadolu, a déclaré : «Nous avons répondu (aux propos de Macron, ndlr) comme nous devrions répondre très fortement et très fermement».

Il a affirmé que le peuple algérien est concerné par cette question, qui est le seul qualifié à s’élever contre les propos du président français, en vue de «défendre collectivement notre indépendance et notre souveraineté». Il s’agit d’une question qui concerne le peuple algérien, seul qualifié à s’élever contre ces propos hostiles et «défendre collectivement notre indépendance et notre souveraineté face à ce que nous considérons comme une grave erreur de la part des autorités françaises», précise le ministre.

Le chef de la diplomatie algérienne a insisté sur le fait qu’une interférence dans ses affaires internes ne peut être acceptée par l’Algérie. «Nous faisons comprendre à tous les partenaires et en particulier la France que l’Algérie ne peut pas compromettre sa dignité pour la coopération et l’Algérie ne peut accepter aucune interférence dans ses affaires internes», a souligné M. Lamamra, reconnaissant que l’Histoire de l’Algérie avec la France est « complexe et difficile».

Pour le chef de la diplomatie algérienne, les relations de l’Algérie avec des «pays frères» ne seront pas impactées par cette récente crise avec les autorités françaises. «Quelle que soit la crise que traversent les relations algéro-françaises, elle n’aura pas d’impact sur les relations de l’Algérie avec des pays frères comme la Turquie», a-t-il rassuré.

Il convient de rappeler que M. Lamamra avait réagi une première fois aux propos du président français, lors de sa visite effectuée mercredi dernier 6 octobre au Mali. À partir de Bamako, le chef de la diplomatie algérienne, en sa qualité d’envoyé spécial du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au Mali, a affirmé que la France officielle a besoin de décoloniser sa propre histoire. Il a appelé aussi à réparer en urgence la faillite mémorielle intergénérationnelle qui existe chez certains acteurs de la vie politique française. «La France officielle a besoin de décoloniser sa propre histoire, afin de réparer en urgence la faillite mémorielle qui est malheureusement intergénérationnelle chez certains nombre d’acteurs de la vie politique française parfois aux niveaux les plus élevés», a-t-il indiqué depuis la capitale malienne. «Ils ont besoin de se libérer de certaines attitudes, de certains comportements, de certaines visions qui sont intrinsèquement liées à la logique incohérente portée par la prétendue mission civilisatrice de l’occident qui a été la couverture idéologique, utilisée pour essayer de faire passer le crime contre l’humanité qui a été la colonisation de l’Algérie, la colonisation du Mali, la colonisation de tant de peuples africains», a-t-il enchaîné.

En vue de «remédier à la faillite mémorielle que trahissent les propos tenus récemment sur l’Algérie et le Mali par la France officielle», M. Lamamra a affirmé «La décolonisation qui doit s’opérer aujourd’hui est une décolonisation qui s’annonce comme une priorité». Dans sa réaction, le chef de la diplomatie algérienne, a appelé au respect mutuel inconditionnel et au respect des souverainetés. «Cette faillite mémorielle, qui pousse les relations de la France officielle avec certains de nos pays dans des situations de crises malencontreuses, devrait pouvoir s’assainir par le respect mutuel inconditionnel, respect de nos souverainetés, respect de notre indépendance, et par des décisions et acceptation de partenariat sur une base de stricte égalité», a affirmé le ministre.

