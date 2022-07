<span style='text-decoration: underline;'>Algérie / Irak</span>:<br><span style='color:red;'>Lamamra remet un message du Président Tebboune à son homologue irakien</span>

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a été reçu samedi à Baghdad par le président irakien, M. Barham Salih, a qui il a remis un message écrit du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué un communiqué du ministère.

Dans le cadre de sa visite de travail à Baghdad, en qualité d’envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra, a été reçu, aujourd’hui au Palais de la Paix, par le président de la République d’Irak, M. Barham Salih», lit-on dans le communiqué. A cette occasion, M. Lamamra a remis au Président irakien «un message écrit de son frère, le Président Abdelmadjid Tebboune, et lui a transmis ses sincères salutations, lui faisant part de sa volonté de poursuivre le processus de renforcement des relations fraternelles et historiques qui unissent les deux pays frères et de soutenir mutuellement leurs sécurité et stabilité». De son côté, le président Barham Salih s’est félicité de la profondeur des relations bilatérales fraternelles et de la coordination entre les deux pays à la lumière de la convergence de leurs positions sur l’ensemble des questions régionales et internationales.

«Le Président Barham Salih a également chargé M. Lamamra de transmettre ses chaleureuses félicitations à son frère le Président Tebboune et au peuple algérien à l’occasion du soixantième anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, soulignant l’engagement de l’Irak à contribuer qualitativement au succès du sommet arabe, prévu à Alger avec un ordre du jour constructif et inclusif à même d’ouvrir de larges perspectives à l’action arabe commune», a ajouté le communiqué. La rencontre a, par ailleurs, permis aux deux parties d’avoir «des entretiens riches sur la situation dans l’espace arabe et les moyens permettant aux pays de la région de relever les défis communs actuels dans divers domaines, dans le cadre de la solidarité et du consensus, de préserver les intérêts supérieurs de la nation et d’œuvrer en faveur du droit légitime du peuple palestinien à l’établissement de son Etat indépendant avec El-Qods pour capitale», salon la même source.