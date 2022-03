<span style='text-decoration: underline;'>Situation en Ukraine</span>:<br><span style='color:red;'>L’ambassade d’Algérie à Kiev suspend temporairement ses activités</span>

Compte tenu de l’aggravation de la situation en Ukraine, où les combats se sont intensifiés au cours de ces derniers jours, l’ambassade d’Algérie dans ce pays a annoncé la suspension temporaire de ses activités et ses services jusqu’à nouvel ordre.

Dans un communiqué rendu public, hier, sur son site web, la représentation diplomatique algérienne en Ukraine a affirmé que ses services et activités seront suspendus à compter de samedi 5 mars 2022. Cette décision a été expliquée par l’ambassade à Kiev par les conditions sécuritaires en Ukraine où ce pays fait face à une opération militaire russe lancée depuis le 24 février dernier.

«L’ambassade de la République algérienne démocratique et populaire à Kiev informe toutes les citoyennes et tous les citoyens algériens résidant en Ukraine, que vue les conditions sécuritaires que vit le pays, décide de suspendre tous ses services et toutes ses activités à compter du 5 mars 2022», a indiqué la représentation diplomatique algérienne dans son communiqué.

L’ambassade a appelé les ressortissants algériens à Kiev d’entrer en contact avec les pays voisins de l’Ukraine, à savoir la Pologne, la Hongrie et la Roumanie.

«L’ambassade appelle les citoyens et les citoyennes de communiquer avec les ambassades d’Algérie en Pologne, en Hongrie et en Roumanie», a précisé le communiqué de la représentation diplomatique algérienne. Les numéros de téléphone mobile et fixe ainsi que les adresses mails des ambassades d’Algérie dans les trois pays ont été publiés dans le même communiqué.

Il convient de rappeler que depuis le début du conflit armé en Ukraine, la représentation algérienne dans ce pays a multiplié les communiqués informatifs à l’adresse des ressortissants algériens. Le 12 février dernier, avant le début du conflit armé, l’ambassade d’Algérie en Ukraine, a appelé les Algériens établis dans le pays à lui communiquer leurs coordonnées adresse et numéros de téléphone. «L’ambassade d’Algérie en Ukraine et en Moldavie salue l’ensemble des citoyens algériens se trouvant en Ukraine, et vu la situation actuelle et en prévision de toute éventualité, leur conseille de prendre attache avec ses services afin d’actualiser leurs coordonnées, adresse et numéros de téléphone, pour pouvoir les contacter en cas de besoin», a indiqué le communiqué de l’ambassade.

Face à l’évolution de la situation dans le pays avec le début des opérations militaires russes à partir du 24 février, l’ambassade a appelé les ressortissants algériens dans un communiqué rendu public le même jour à la vigilance et à se conformer aux directives des autorités ukrainiennes. «Vu les graves développements sécuritaires que connaît l’Ukraine et la proclamation de la loi martiale, l’ambassade d’Algérie appelle l’ensemble des citoyennes et citoyens présents dans ce pays à la vigilance et à se conformer aux directives des autorités ukrainiennes, notamment celles de la nécessité de rester chez soi et de ne se déplacer qu’en cas de nécessité extrême», a indiqué l’ambassade dans son communiqué.

Il convient de rappeler enfin que l’Algérie a rapatrié 76 ressortissants algériens arrivés jeudi soir à l’aéroport Houari Boumediene depuis Bucarest (Roumanie) via un vol d’Air Algérie.

Samir Hamiche