<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>L’ambassadrice de Turquie rencontre des opérateurs économiques</span>

Dans le cadre du renforcement des liens économiques entre la Turquie et l’Algérie par d’éventuels partenariats et d’investissements directs, l’ambassadrice à Alger, Mahinour Osdémir était, hier, l’hôte de Mostaganem.

La diplomate a été reçue par le wali qui lui a présenté, au cours de l’entrevue, les différentes potentialités qui pourraient intéresser les opérateurs économiques turcs pour investir dans la wilaya de Mostaganem, tout en lui indiquant que toutes les facilités leur seront accordées. Il a été, aussi, évoqué la possibilité d’un jumelage entre une ville turque et Mostaganem. Ensuite, la diplomate turque a eu un entretien avec le recteur de l’université. Ils ont discuté des moyens d’asseoir les mécanismes nécessaires pour l’instauration d’une coopération scientifique entre l’université de Mostaganem et ses homologues turques, et également l’échange d’expériences. Il a été même évoqué un éventuel accord concernant des bourses pour des étudiants voulant poursuivre leur cursus universitaire en Turquie. A la chambre de commerce et d’industrie, l’ambassadrice a rencontré des opérateurs économiques locaux. Ainsi, la diplomate a dit qu’elle était très satisfaite de se trouver en Algérie, pays frère que des liens historiques lient fortement à la Turquie. Quant à sa visite à Mostaganem, elle a spécifié qu’elle s’inscrit dans une éventuelle découverte de potentialités dans différents secteurs, capables de permettre aux opérateurs économiques turcs de créer des partenariats avec leurs homologues mostaganémois ou créer directement des entreprises. Les opérateurs locaux ont exposé à l’ambassadrice, les potentialités existantes dans les secteurs agricole, touristique et industriel. Certains opérateurs, notamment en cosmétiques et en câblerie électrique et en énergie ont soulevé le problème de la taxe douanière de 15 et 30 % sur les matières premières importées de Turquie, alors que pour les mêmes produits importés de l’UE, on ne paye aucune taxe. L’ambassadrice a répondu à ce sujet qu’un accord est en préparation pour détaxer certains produits préférentiels. Des négociations avec le ministre du commerce ont lieu. Les contraintes seront écartées. La diplomate turque a annoncé que 1400 opérateurs de son pays activent en Algérie, et a ajouté que d’autres y vont s’installer. Dans l’après-midi, l’ambassadrice a visité des sites historiques à Mostaganem datant de l’époque ottomane.

Charef.N