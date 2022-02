<span style='text-decoration: underline;'>Plus de 2, 36 milliards de dinars non consommés par l’APC de Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement de 25 opérations PCD en 2022</span>

Lors d’une réunion de travail du conseil exécutif élargi qui s’est déroulé mercredi dernier, le wali de Sidi Bel Abbés, Mustapha Limani a révélé que la collectivité de Sidi Bel Abbés, enregistre un budget de 2,36 milliards de dinars (236 milliards de centimes) non consommé durant les cinq dernières années suite au blocage entre les 43 membres de l’APC sortante.

Ce montant doit être donc vite consommé avant la date du 30 du mois de mars de l’année en cours car au cas contraire, ce montant risque d’être annulé. Ce qui a poussé donc les pouvoirs publics et à leur tête le wali Mustapha Limani, à relancer les différents projets dans le cadre du plan communal de développement (PCD). Le plus urgent selon le chef de l’exécutif de la wilaya de Sidi Bel Abbés, est la nécessité de bitumer les chaussée au chef lieu où une enveloppe de 300 millions de centimes a été débloquée, ou encore lancer des opérations de réhabilitation des trottoirs, l’éclairage public, les réseaux d’assainissement et les espaces de jeux dans les quartiers, ainsi que le renforcement des établissements scolaires.

Durant ce même conseil, une enveloppe budgétaire de plus de 99 milliards de dinars (999 milliards et 424 millions de centimes) sera consacrée dans un nombre de 25 opérations de réhabilitation de 14 sites. Ces chantiers concernent le revêtement des chaussées au niveau des quartiers d’un montant de 36,6 milliards dinars, la rénovation du réseau d’eau potable pour 12,7 milliards dinars, le renouvellement du réseau d’eaux usées (assainissement) d’un coût de 19,2 milliards dinars, des travaux de réhabilitation extérieur pour 29,5 milliards dinars, et l’éclairage public qui coûtera 1,7 milliards de centimes. Ce plan communal de développement enregistré pour l’année 2022 va bénéficier, à titre d’exemple, le revêtement et l’aménagement au niveau du centre ville (les boulevards Colonel Amirouche, Didouche Mourad, Soumam, Mohamed Khemisti, et Larbi Tebessi) ainsi que des rues au niveau des quartiers Larbi Ben Mhidi, Maqam, Salam, El Badr, et Adda Boudjellal.

M. Bekkar