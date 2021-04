<span style='text-decoration: underline;'>EDUCATION</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement de cours de perfectionnement du secondaire à la télévision</span>

Dans le cadre du programme des cours de perfectionnement et de rattrapage au profit des élèves, les services du secteur de l’éducation de la wilaya d’Oran en partenariat avec ceux de l’audiovisuel procèdent à la diffusion de cours par le biais de la chaîne de télévision algérienne.

A cet effet, les services de l’éducation s’impliquent pour la préparation et la diffusion des cours de rattrapage selon les normes réglementaires exigées.

Le programme va permettre d’aider aux élèves de réviser les cours et de se préparer aux examens scolaires en renforçant leurs connaissances .Dans le même cadre ,il a été signalé que les séances sont projetées sur la télévision algérienne sous forme de cours de rattrapage ,des enseignants de chaque matière donnent notamment des explications et des détails clairs aux élèves pour leur simplifier la révision des cours, bien faire passer le message et pour arriver à leur assurer surtout un bon rendement et passer en classe supérieur en fin d’année avec succès.

Bekhaouda Samira