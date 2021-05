<span style='text-decoration: underline;'>Ouargla</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement de la campagne de récolte du Colza</span>

La campagne de récol te du Colza au titre de la saison agricole 2020/2021 a été lancée dimanche dans la wilaya d’Ouargla par les autorités locales.

Les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés pour la réussite de cette campagne, en sa première expérience, menée au niveau de l’exploitation agricole «Arif Abdelkrim» à Hassi-Benabdallah (15 km d’Ouargla). Les services agricoles tablent sur un rendement de 20 à 25 quintaux à l’hectare de cette culture qui devrait gagner la saison prochaine du terrain, dans le sillage des orientations de l’Etat portant soutien et généralisation des culturelles industrielles stratégiques à travers le pays, a indiqué le directeur des services agricoles (DSA), Saâd Houari. Une surface de 50,5 ha a été ensemencée, cette saison, en Colza, dont une superficie de 29,5 ha dans la daïra de Sidi-Khouiled, 15 ha à Hassi-Messaoud et six (6) ha à Ngoussa, selon le DSA qui a indiqué que 15 agriculteurs de la wilaya ont adhéré à l’expérience de culture du colza, matière première pour la production de l’huile de table. Le DSA d’Ouargla a fait également état de la signature d’une convention entre les producteurs de Colza et la minoterie industrielle «Mitidja» pour la livraison de leur récolte via la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS).