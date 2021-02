<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement de la campagne de vaccination anti-Covid19</span>

Le coup d’envoi de la campagne de vaccination anti-Covid19 dans la wilaya d’Oran sera donné ce mardi à partir de l’Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) «1er Novembre», rapporte lundi un communiqué des services de la wilaya.

Aucune information sur le quota de la wilaya d’Oran n’a été communiquée pour le moment, néamoins le directeur local de la Santé et de la Population (DSP) avait récemment déclaré que la campagne, qui s’étalera sur l’année en cours, vise à vacciner dans une première phase 120.000 personnes, dont 70.000 travailleurs de la santé.

Les premiers groupes ciblés, conformément aux directives du Conseil scientifique chargé du suivi de l’évolution de l’épidémie, sont les professionnels de la santé, les personnes occupants des postes stratégiques, ainsi que les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. Le DSP a toutefois mentionné que toute personne souhaitant se faire vacciner, même si elle ne figure pas parmi les groupes prioritaires, peut prendre rendez-vous dans l’une des 50 polycliniques mobilisées pour la campagne de vaccination.

Tous les moyens nécessaires pour le stockage et le transport du vaccin sont prêt depuis des semaines, et la campagne devrait démarrer dans de bonnes conditions, selon le chargé de communication de la DSP, Dr Youcef Boukhar.