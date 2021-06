<span style='text-decoration: underline;'>INSPECTION VÉTÉRINAIRE</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement de la campagne de vaccination contre la rage</span>

Dans le cadre du calendrier de vaccination des animaux, les services de l’inspection vétérinaire de la wilaya ont lancé une campagne de vaccination des chiens domestiques et errants contre la rage.

A cet effet, cette action a démarré au niveau de la commune de Misserghin puis Oued Tlelat et se poursuivra vers les autres lieux ruraux . Le but de cette opération est de faire de la prévention pour éviter notamment la contamination à la rage qui provient des chiens.

L’opération de vaccination s’étalera sur une période de trois mois . Cette campagne se déroule en partenariat avec les services de la conservation des forêts pour la vaccination et la capture également des chiens errants qui prolifèrent et envahissent certaines zones et dérangent les habitants de ces lieux .

Le but est surtout de désinfecter les endroits et d’éviter que ces chiens ne mordent surtout les enfants en bas âge qui jouent dans les rues .Dans le même cadre ,il a été signalé que tous les moyens sont déployés pour le bon déroulement de cette campagne et pour atteindre les objectifs visés pour régler également le problème de prolifération de chiens errants qui circulent en bande à travers les quartiers des diverses communes .Les services vétérinaires sensibilisent aussi les fellahs sur l’importance de faire vacciner leurs chiens contre la rage pour une bonne protection sanitaire et pour éviter la contamination des autres animaux dans les fermes.

Bekhaouda Samira