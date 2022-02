<span style='text-decoration: underline;'>Observatoire national de la société civile</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement de la campagne nationale de lutte contre l’épidémie de la Covid-19</span>

La campagne nationale de lutte contre l’épidémie de la Covid-19 lancée mardi à partir de la wilaya d’Oran par l’Observatoire national de la société civile touchera durant un mois différentes wilayas du pays.

Le coup d’envoi de cette campagne a été donné au niveau du square Port Saïd, au boulevard de l’ALN (Front de mer), sous la supervision du président de l’Observatoire national de la société civile, Abderrahmane Hamzaoui, en compagnie du wali d’Oran, Saïd Sayoud, et des autorités locales, avec la participation de nombreuses associations. Dans son discours d’ouverture, M. Hamzaoui a indiqué que «l’Observatoire national de la société civile a lancé cette campagne en raison de l’augmentation des cas de la Covid-19, car la société civile doit participer à la lutte contre la propagation de l’épidémie par la sensibilisation et la sensibilisation». Cette initiative, a-t-il dit, vise à unifier les efforts des associations dans le cadre de la sensibilisation des citoyens sur l’importance de la vaccination contre Covid-19, notant que le choix de la wilaya d’Oran pour donner le coup d’envoi n’est pas fortuit, car Oran accueillera les Jeux méditerranéens l’été prochain. «La société civile doit contribuer à préparer l’environnement adéquat pour accueillir cet événement sportif dans les meilleures conditions», a souligné, à ce propos Abderrahmane Hamzaoui .

Il a également indiqué que l’organisation de cette campagne «est l’occasion d’identifier les axes de coordination avec les autorités et les instances oeuvrant à la préparation de cet événement avec la société civile». «La société civile et le mouvement associatif à travers le pays sont présents pour soutenir les efforts de l’Etat face à cette crise sanitaire, avec l’encadrement de l’Observatoire qui travaillera à coordonner avec les différents acteurs pour assurer l’efficacité de la campagne», a également soutenu le responsable de l’Observatoire national de la société civile. Une exposition a été organisée avec la participation des associations actives, des services de la protection civile, du Croissant-Rouge algérien (CRA), des établissements de santé publique et de tous ceux qui sont impliqués dans les opérations de sensibilisation et de vaccination contre le Coronavirus.