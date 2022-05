<span style='text-decoration: underline;'>Ouest du pays</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement de la campagne nationale de sensibilisation sur les risques liés à la saison estivale</span>

Des campagnes nationales de sensibilisation de la lutte contre les feux de forêts, des récoltes agricoles et des risques liés à la saison estivale ont été lancées, lundi, dans plusieurs wilayas de l’ouest du pays à l’initiative des directions de la protection civile sous le slogan « ensemble pour un été sans accidents ».

Dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, la direction de la Protection civile a lancé la campagne depuis la commune de Teghalimet, en prodiguant des conseils et des orientations aux agriculteurs sur la prévention des incendies agricoles, insistant particulièrement sur la nécessité de disposer des réservoirs d’eau et d’extincteurs ainsi que le contrôle technique des moissonneuses. Auparavant, une réunion de coordination a été tenue au siège de la direction de la protection civile, regroupant des représentants des directions de l’agriculture, de la conservation des forêts, de l’environnement et du commerce, du centre national de mutualité agricole (CNMA) et de diverses associations pour mettre au point un programme touchant les différentes communes de la wilaya, a-t-on appris de la cellule de communication de cette direction. dans la wilaya de Relizane, le lieutenant Abbès Khama Allah de la Direction de la Protection Civile a indiqué à l’APS qu’une caravane, organisée en coordination avec plusieurs directions et instances locales, sillonnera durant deux mois les 38 communes de la wilaya pour sensibiliser les agriculteurs et les riverains des zones forestières et des périmètres agricoles au rôle principal des citoyens dans la prévention des incendies pendant la saison estivale.

L’action de sensibilisation sera également intensifiée au profit des riverains des plans d’eau et des étangs pour inciter les enfants et les jeunes à éviter de se baigner dans les barrages, les étangs et les oueds , compte tenu du danger que ces sites représentent pour leur vie. Des émissions radiophoniques sur le sujet seront animées par des cadres de la protection civile et de la conservation des forêts ainsi que par des imams. A Mascara, une campagne de sensibilisation a été lancée pour prévenir les dangers des incendies de forêts, des cultures agricoles et des noyades dans les plans d’eau pour sillonner l’intégralité des 47 communes en vue d’animer des rencontres de proximité de sensibilisation des citoyens, des agriculteurs et à fournir des conseils sur les moyens de protection des différents sites.

Cette caravane est organisée en coordination avec la conservation des forêts, les directions des services agricoles, des travaux publics et de ressources en eau, la société de distribution d’électricité et de gaz de l’ouest et des services communaux. Les cadres de la direction de la protection civile dispenseront des cours de sensibilisation aux élèves des établissements scolaires sur les principales causes des incendies de forêts et des noyades dans les barrages.

Des émissions radiophoniques sur le sujet sont également prévues. Dans la wilaya de Aïn Témouchent, une caravane similaire a été lancée pour faire prendre conscience aux agriculteurs des moyens pour éviter des incendies de leurs récoltes ciblant des zones agricoles et les exploitations.

La ferme pilote, située dans la commune de Chabat L’ham, a été la première étape de la caravane de sensibilisation, qui a vu la participation de plusieurs partenaires. Dans la wilaya de Tiaret, un exercice pratique a été organisé à la ferme pilote « Chaouchaoua » auquel ont participé des représentants des autorités compétentes et un nombre important d’agriculteurs qui ont été informés des mesures préventives importantes contre ces risques.