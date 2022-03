<span style='text-decoration: underline;'>Bouira</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement de la caravane nationale sur l’entreprenariat «Un jeune, une idée»</span>

Une caravane nationale de sensibilisation sur l’entreprenariat et l’investissement, a été lancée samedi à Bouira sous le slogan «Un jeune, une idée» et avec la participation de plusieurs porteurs de projets, venus des différentes wilayas du pays, a-t-on constaté.

Organisée par la société Multi Projets Investissement (MPI), «cette caravane a pour objectif de sensibiliser et d’encourager les jeunes à créer leurs entreprises et start-up et à s’investir pour concrétiser leurs projets sur le terrain», a expliqué le responsable de la communication de cette caravane, Mohamed Boutrah. Le coup d’envoi de cette campagne, qu’abrite la maison de la culture Ali Zaâmoum de la ville de Bouira, a été donné par les autorités locales à leur tête le wali Lekhal Ayat Abdeslam. «Il s’agit d’une louable initiative qui encourage nos jeunes à réaliser leurs idées et leurs projets via la création d’entreprises et leurs start-up», a souligné M. Lekhal Ayat. Le programme de cette caravane, une série de conférences axées sur des thèmes ayant trait à l’entreprenariat et à l’investissement, sera animée par des experts et des professionnels dans le domaine. «Nous avons des sujets sur les mutations numériques en Algérie, qui seront animés par des experts du ministère de la numérisation et des statistiques», a précisé M. Boutrah. Des jeunes porteurs de projets et d’idées animeront aussi des conférences sur leurs parcours professionnels et leurs expériences. Cette campagne est marquée également par l’organisation d’expositions aux start-up et aux projets innovants réalisés par des jeunes de Bouira. «Nous avons également des formations qui ont débuté ce matin sur le sujet business model canevas, ainsi que sur Digital marketing, ainsi que sur les méthodes de créer un projet de l’idée jusqu’à l’entreprise et sur les techniques de négociations», a encore ajouté M. Boutrah. Au cours de cette caravane qui se poursuivra jusqu’à dimanche, un concours national sera organisé pour honorer le meilleure club actif en entreprenariat, ainsi que la meilleure plateforme sur l’histoire de l’Algérie. «Cette manifestation est parrainée par les ministères de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, de la formation et de l’enseignement professionnels ainsi que la numérisation et des statistiques», a conclu le chargé de la communication, Momahed Boutrah.