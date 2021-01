<span style='text-decoration: underline;'>DSP</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement de la formation des équipes de vaccination contre la covid-19</span>

La formation des équipes devant diriger les opérations de vaccination contre la covid-19 au niveau de la wilaya d’Oran débutera jeudi avec la participation d’une trentaine de chefs de service et médecins spécialistes, a-t-on appris auprès de la direction locale de la santé et de la population (DSP).

La DSP d’Oran avait dépêché cinq médecins pour suivre une formation, au niveau du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, lesquels assureront jeudi la formation d’une trentaine de médecins (épidémiologues, médecins de travail et chefs d’unité covid-19), a indiqué son chargé de communication Youcef Boukhari. Il s’agit d’une formation qui porte sur les trois types de vaccins que l’Algérie compte acquérir, à savoir, sur son administration, sur les conditions de son stockage et son transport, a précisé Dr Boukhari. Une fois formés, ces spécialistes prendront le relais et formeront à leur tour, les médecins et paramédicaux qui se chargeront de la vaccination, a indiqué le même responsable, rappelant qu’une cinquantaine de structures de santé, polycliniques et établissements de proximité, seront impliquées dans les opérations de vaccination.

S’agissant les dernières statistiques, M. Boukhari a fait savoir que la wilaya d’Oran a enregistré depuis le début de la pandémie quelque 12.937 cas, dont 80% dans les communes d’Oran et Bir El Djir (grand groupement urbain d’Oran). Quelque 60.000 PCR ont été effectués et le nombre de décès est de 418. Concernant le personnel médical, 1.362 professionnels de la santé ont été touchés par la covid-19 et quatre décès sont à déplorer parmi eux, a-t-on noté le même responsable.