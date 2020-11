<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre la propagation du Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement de la plus grande opération de désinfection</span>

Le wali d’Oran, Messaoud Djari, a donné avant-hier soir le coup d’envoi de la plus grande opération de désinfection dans le cadre des efforts de lutte contre la propagation du Covid-19. Le coup d’envoi a été donné en présence des membres de la commission de sécurité de la wilaya. Cette opération va toucher les quartiers et les communes du groupement d’Oran.

Plus de 160 camions citernes ont été mobilisés ainsi que près de 500 agents des différents services et directions concernés. Les camions citernes ont désinfecté des quartiers d’Oran et de Bir El Djir ainsi que ceux de la commune d’Es-Senia et les différents établissements hospitaliers de la wilaya.

Selon la wilaya, cette opération va se poursuivre et concernera les différents quartiers d’Arzew. Notons que le renforcement des campagnes de désinfection et de sensibilisation a été décidé jeudi dernier suite à la réunion de la commission de sécurité de la wilaya jeudi dernier, élargie aux membres de la cellule de wilaya de lutte contre la pandémie du Covid-19. Notons que la récente recrudescence des cas de Covid-19 après la stabilisation observée au mois de septembre est due au relâchement de nombreux citoyens qui ne respectent pas les mesures barrières, selon des spécialistes. Pour rappel, Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a appelé les walis à l’impératif de prendre des mesures «urgentes et plus rigoureuses» afin d’endiguer la propagation de Covid-19.

Lors d’une réunion par visioconférence avec les walis consacrée à l’examen de la situation sanitaire relative à la pandémie de Covid-19, M. Beldjoud a plaidé pour «des mesures urgentes et plus rigoureuses en vue de juguler la propagation de la pandémie et préserver la santé publique».

