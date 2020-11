<span style='text-decoration: underline;'>Bechar</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement de la première phase des travaux de rénovation de l’hôtel Antar</span>

La première phase des travaux de rénovation et de mise à niveau de l’hôtel Antar (établissement public) vient d’être lancée pour une durée de seize (16) mois, a-t-on appris mardi du directeur général de l’entreprise de gestion touristique de l’ouest (EGTO).

«Cette première phase des travaux de rénovation et de mise à niveau de cette structure hôtelière concernera la partie de l’ex: hôtel Transat construit au début 20ème siècle avec 28 chambres et dont l’architecture arabo-musulmane fait de lui un joyeux architectural à préserver», a précisé M. Mourad Ait Mohand.

Grâce à un financement public de plus de 800 millions de DA, il est projeté la rénovation et la modernisation de l’ensemble de cette structure et de l’actuel structure de l’hôtel Antar, et ce au titre des actions et opérations de modernisation des hôtels publics dans le Sud-ouest, engagés par le groupe public hôtellerie, tourisme et thermalisme (HTT), a fait savoir M. Ait Mohand. «En plus des travaux de rénovation et de modernisation des 28 chambres de cette ancienne partie de l’hôtel Antar, il est prévu le lancement en deuxième phase de la rénovation de 57 autres chambres, et autres servitudes de cet hôtel pour qu’il puisse répondre aux besoins quotidiens de repos et de restauration de la clientèle», a assuré le premier responsable de l’EGTO. Aussi, est-il prévu la rénovation de l’ensemble des réseaux électriques, téléphoniques, alimentation en eau (froide et chaude) des chambres, la climatisation, la piscine, le restaurant de l’hôtel (140 couverts), en plus de la réalisation et l’équipement d’une salle de conférence d’une capacité de 100 places, a indiqué M. Ait Mohand.

«Nous voulons à travers ce projet, la modernisation de cette structure hôtelière et de tourisme pour l’adapter aux exigences de la clientèle et aux standards nationaux et internationaux en la matière, et lui permettre ainsi d’assurer un service à la hauteur et de contribuer au développement du tourisme saharien en pleine expansion actuellement, de par l’engouement des nationaux pour cette destination’’, a-t-il ajouté. Auparavant, il a été procédé dans la wilaya de Bechar à la rénovation et l’ouverture à la clientèle des hôtels «Saoura» à Taghit (97 km au sud de Bechar) et «Rym» à Béni-Abbes (240 km au sud de Bechar), selon la direction locale du secteur du Tourisme.

Ces deux unités hôtelières, qui dépendent des chaines hôtelières publiques «Aurassi» et «El-Djazair» respectivement, ont été rénovées dans la perspective du développement des capacités d’accueil hôtelière dans le sud-ouest et du développent du tourisme saharien, a-t-on souligné à la direction locale du secteur.