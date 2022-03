<span style='text-decoration: underline;'>JM2022/Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement de la réalisation de fresques à l’entrée des salles de sports</span>

La réalisation de fresques murales pour donner une touche artistique à l’entrée des salles de sports du complexe olympique d’Oran a débuté mercredi en prévision des Jeux méditerranéens d’Oran, prévus l’été 2022, a-t-on appris auprès de l’association culturelle des arts modernes de la wilaya.

Dix fresques sont prévues pour décorer l’entrée des salles de sports du complexe olympique qui abritera les compétitions sportives de la 19ème édition des JM, pour donner une touche esthétique à ces belles installations, a indiqué, à l’APS, le président d’association, chargée des œuvres artistiques, Mokhtar Souag.

Ces fresques murales, reproduisant les sigles et insignes de différentes spécialités sportives et le logo de la 19e édition des JM, devront contribuer à la promotion du rendez-vous sportif méditerranéen qu’abritera la capitale de l’Ouest algérien, a signalé Mokhtar Souag. Ce travail artistique qui intervient grâce au soutien de la direction de la culture et des arts sera réalisé par une constellation d’artistes plasticiens affiliés à cette association, selon la même source, qui a fait savoir que 5 fresques traitant des Jeux méditerranéens, de l’histoire de la ville d’Oran et de portraits de sites archéologiques seront conçues et installées à l’intérieur du stade du complexe olympique, un mois avant le coup d’envoi de cet événement sportif méditerranéen, a-t-on annoncé.