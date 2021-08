<span style='text-decoration: underline;'>LUTTE CONTRE LA COVID19</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement de la vaccination des employés de l’éducation le 25 août</span>

Pour les préparatifs de la prochaine rentrée scolaire 2021- 2022 et pour lutter contre la propagation de la covid19 ,les services de la direction de l’éducation de la wilaya d’Oran se sont réunis avec ceux de la santé pour débattre différents points concernant le lancement de l’ensemble des étapes de l’opération de vaccination contre ce virus.

Cette vaccination va démarrer le 25 du mois courant. A cet effet ,ces services en coordination avec ceux de la santé vont mettre les bouchées double pour combattre cette crise sanitaire qui sévit et qui plonge le pays dans des conditions assez compliquées sur tous les plans en vaccinant tout le personnel de l’éducation avant la rentrée scolaire .Ainsi pour le bon déroulement de cette rentrée et pour sortir de la conjoncture actuelle ,ces services s’impliquent sur le terrain pour mettre au point un planning adéquat de vaccination qui se déroulera au niveau de 42 unités de consultation et de suivi de santé de l’éducation et des services de médecine de travail implantés au niveau des communes de la wilaya pour arriver à atteindre l’immunité générale et éviter surtout la contamination dans les établissements scolaires . Des opérations de nettoyage et de désinfection des structures éducatives à savoir des salles de classes ,des cours ,des salles d’eau ,des cantines ,des bureaux de l’administration sont également renforcées au quotidien. Dans le même cadre ,ces services sont aussi mobilisés pour veiller au respect strict du protocole préventif et s’impliquent pour éviter le relâchement au niveau de ces structures.

B.Samira