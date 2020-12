<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement de l’installation de 1000 avaloirs pour la protection contre les risques d’inondations</span>

Une opération d’installation de 1.000 avaloirs au niveau des cités et grandes artères de la ville de Sidi Bel-Abbès a été lancée, en prévention contre les risques d’inondations, a-t-on appris lundi du chargé de maintenance à l’antenne locale de l’Office national d’assainissement.

Mokhtar Drici a indiqué que l’antenne de l’office a initié, en collaboration avec les services communaux de Sidi Bel-Abbès en début d’automne, cette opération portant sur l’installation de 1.000 avaloirs à travers des cités d’habitat de la ville et l’éradication des points noirs, dans le cadre du renforcement du réseau d’assainissement Parallèlement, une opération de curage des avaloirs est en cours en prévision de l’hiver, de même que le recensement des points noirs dans la ville de Sidi Bel-Abbès dont les nids de poule, a-t-on fait savoir, soulignant que des accumulations d’eaux ont été relevées à hai Sidi Djillali, à la cité 400 logements et au niveau des trémies de la ville. Dans le cadre des efforts déployés pour la prévention contre les crues, une opération de curage et d’aménagement de l’Oued Mekerra est en cours au sein du tissu urbain sur une linéaire de 6,5 kilomètres, a-t-on signalé à la direction des ressources en eau de la wilaya, précisant que l’opération s’inscrit dans le cadre des mesures prises pour éradiquer les points constituant un risque de crues, surtout à proximité de cet oued. La wilaya de Sidi Bel-Abbès a bénéficié, dans ce cadre, d’une importante opération de curage de l’oued Mekerra de Ras El Ma jusqu’à Ain El Berd, avec le nettoiement et l’extension du cours d’eau, qui s’est achevée à travers toutes les communes concernées.