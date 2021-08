<span style='text-decoration: underline;'>Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement de l’opération de curage et de nettoyage des lits d’oueds pour éviter les inondations</span>

L’opération de curage, de nettoyage et de désenvase ment des lits d’oueds a été lancée dimanche à Alger, en prévision de la prochaine saison hivernale, pour éviter le risque d’inondations, a indiqué à l’APS, le directeur des ressources en eau de wilaya, Boukercha Kamel.

Les services des ressources en eau de la wilaya d’Alger ont mobilisé 14 entreprises, en coordination avec la Société des eaux et d’assainissement de la wilaya d’Alger (SEEAL) et l’Etablissement de maintenance des réseaux routiers et d’assainissement (Asrout), en vue de procéder au curage et au nettoyage des lits d’oueds, des collecteurs d’eau et des regards au niveau de chaque circonscription administrative de la wilaya, a-t-il ajouté. Cette opération se poursuivra jusqu’à la fin de l’hiver, a-t-il précisé.