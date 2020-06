<span style='text-decoration: underline;'>Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement de l’opération de distribution de 100.000 masques de protection</span>

Le coup d’envoi de l’opération de distribution de 100.000 masques de protection aux citoyens de la wilaya d’Oran a été donné, lundi, au niveau de plusieurs quartiers populaires et zones enclavées, dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation de la pandémie du coronavirus.

Cette opération intervient dans le cadre de la concrétisation de la décision du Gouvernement concernant l’obligation du port du masque de protection à compter du deuxième jour de l’Aïd El-Fitr. L’opération a vu la participation de plusieurs directions de wilaya, à l’instar des affaires religieuses et des wakfs, de la formation et de l’enseignement professionnels, du tourisme et de l’artisanat, ainsi que des associations et des comités de quartiers et le commissariat de wilaya des Scouts musulmans algériens (SMA).

Cette initiative, qui fait partie de la campagne de wilaya de distribution de 250.000 masques de protection dans les différents quartiers d’Oran, vise à ancrer chez les citoyens la culture du port du masque de protection quotidiennement et du respect des mesures de prévention pour éviter la contamination par l’épidémie.

Lors du lancement de l’opération, le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui a exhorté les citoyens à la mobilisation pour la réussite de la lutte contre le Covid-19, à travers le respect minutieux des mesures de prévention, notamment le port du masque de protection de façon continue.