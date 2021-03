<span style='text-decoration: underline;'>Le wali d’Oran Messaoud Djari</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement des essais techniques de distribution d’eau au pôle urbain «Ahmed Zabana» de Misserghine</span>

Les essais techniques de distribution d’eau potable ont été lancés à partir de la station de pompage aux deux réservoirs d’eau du nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana» de Misserghine (Oran), a-t-on appris, jeudi, des services de la wilaya.

Le wali d’Oran Messaoud Djari a procédé, mercredi soir, à la mise en service de l’opération de pompage de l’eau potable, à partir de la station de pompage d’Aïn El-Beida vers deux réservoirs d’eau d’une capacité de 10.000 mètres cubes chacun du nouveau pôle urbain ½ Ahmed Zabana ».

Ces essais techniques, qui se poursuivront les prochains jours, permettront d’alimenter la population en eau potable et d’en finir définitivement avec, d’un côté, le problème des perturbations de la distribution d’eau dans cette zone et, de l’autre, la distribution d’un quota important à la population du pôle urbain en question. Cette opération permettra également de distribuer, durant le mois en cours, quelque 7.800 logements location-vente (AADL), qui a été reportée à cause du problème d’eau du au non achèvement des deux réservoirs, sachant que ce quota de logements est prêt et les travaux y ont été achevés à 100%. Tous les travaux de raccordement au réseau de gaz de ville et le bitumage des routes, ainsi que la réalisation des espaces verts, les aires de jeux pour les enfants et l’éclairage public, entre autres ont été réalisés.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme d’aménagement de ce nouveau pôle urbain pour lequel une enveloppe budgétaire de 1,8 milliard de dinars a été allouée pour l’achèvement des travaux relatifs au raccordement aux différents réseaux, notamment celui de l’eau potable, de l’assainissement et l’éclairage public, entre autres. Le même programme comprend également la réalisation de canalisations d’eau potable sur une longueur de 3 km jusqu’à la station principale se trouvant près du pôle urbain ainsi que la réalisation d’une station de pompage d’eau potable, rappelle-t-on.