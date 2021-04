<span style='text-decoration: underline;'>Constantine </span>:<br><span style='color:red;'>Lancement des essais techniques de la 2ème tranche de la ligne d’extension du tramway</span>

Les essais techniques de la 2ème tranche de la ligne d’extension du tramway de Constantine ont été lancés, lundi, en présence du ministre des Travaux publics et des Transports, Kamel Nasri, à l’occasion d’une visite de travail et d’inspection dans cette wilaya.

Il s’agit de la phase finale des essais dynamiques et des intégrations système sur le tronçon de cette deuxième tranche d’extension du tramway, qui s’étend de l’entrée de la circonscription administrative Ali Mendjeli (Constantine) jusqu’à l’université Abdelhamid Mehri-Constantine 2, sur une distance de 3,5 km.

