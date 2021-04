<span style='text-decoration: underline;'>JM Oran-2022</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement des essais techniques du système d’éclairage du nouveau stade olympique</span>

Les travaux d’installation du réseau d’éclairage au niveau du stade de 40.000 places relevant du Complexe olympique d’Oran en cours de construction ont pris fin, permettant ainsi de passer à l’étape des essais techniques, a appris l’APS, jeudi, auprès de la Direction locale des équipements publics (DPE), maître de cet ouvrage.

Les essais qui ont été effectués mercredi soir, ont concerné en premier lieu les tribunes et devraient s’élargir aux parties extérieures du stade, a précisé la même source, assurant que l’opération a été effectuée avec succès. L’opération s’est déroulée en présence des autorités locales, à leur tête le wali d’Oran, Messaoud Djari qui a également assisté à un autre essai similaire au niveau du village méditerranéen, a-t-on encore souligné.

Le stade olympique et le village méditerranéen devraient être livrés dans les toutes prochaines semaines, a-t-on affirmé de même source. Le stade, d’une capacité d’accueil de 40.000 places, constitue l’équipement principal du Complexe sportif composé également d’un stade d’athlétisme (4.000 places), une salle omnisports (6.000 places) et un centre nautique de trois piscines. Le village méditerranéen, situé à quelques kilomètres du Complexe olympique sportif dans la commune de Bir El Djir (Est d’Oran), est doté de plusieurs équipements. Sa capacité d’accueil est estimée à plus de 4.200 lits. Le stade olympique, le village méditerranéen et d’autres infrastructures abriteront la 19e édition des Jeux Méditerranéens prévue du 25 juin au 5 juillet 2022, rappelle-t-on.