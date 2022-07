<span style='text-decoration: underline;'>TRANSPORT</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement des essais techniques du téléphérique d’Oran</span>

Les essais techniques du téléphérique de la ville d’Oran ont été lancés, dernièrement, a-t-on appris, mercredi, du directeur de wilaya des Transports, Tahar Hakkas.

Dans une déclaration à l’APS, M.Hakkas a indiqué que des essais ont été effectués sur des cabines vides le long du parcours du téléphérique de la ville d’Oran, long de près de 1.900 mètres. Il a ajouté qu’un organisme spécialisé contrôle, actuellement, tous les équipements électromécaniques et les câbles, ainsi que les cabines, entre autres, pour s’assurer de leur sécurité afin de délivrer un certificat de conformité et permettre l’entrée en exploitation de ce moyen de transport, «au plus tard vers la fin du mois d’août prochain». Le directeur de wilaya des Transports a ajouté que les travaux de réhabilitation, de modernisation et d’extension des trois stations du téléphérique se trouvant à Haï Nasr et sur les hauteurs du Mont Murdjadjou, ainsi que la reconstruction de la station Si Salah (ex-les Planteurs) sont en cours et seront achevés vers la mi-août prochain. Le coût global de ce projet, confié à une entreprise mixte austrosuisse, a été estimé à 1,47 milliard de dinars. Ce moyen de transport moderne, qui comprend 36 cabines de huit (8) places chacune, permettra de transporter quelque 1.200 passagers par heure, selon la direction des Transports. La réhabilitation et la modernisation du téléphérique permettra de désengorger le trafic routier à Oran et donnera, en même temps, une touche esthétique à la ville, en plus de garantir le déplacement des visiteurs et des touristes du centreville vers les hauteurs du Mont Murdjadjou dans les meilleures conditions et pour profiter de la beauté des paysages et réduire le flux de la circulation sur la route menant à ce site.