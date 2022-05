<span style='text-decoration: underline;'>Palais des sports</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement des travaux d’installation du système de climatisation</span>

La dernière opération de réhabilitation du Palais des sports Hamou-Boutlélis d’Oran consistant à installer le système de climatisation et à rénover le réseau d’éclairage vient d’être lancée en prévision des Jeux méditerranéens (JM) prévus cet été, a-t-on appris, dimanche, auprès de la direction locale de la Jeunesse et des sports (DJS).

Une enveloppe financière estimée à 200 millions de dinars a été mobilisée pour la réalisation des travaux d’installation du système de climatisation et de rénovation du réseau d’éclairage devant être achevés dans un délai ne dépassant pas la mi-juin prochain, a-t-on précisé de même source.

Le mythique Palais des sports Hamou-Boutlelis, réalisé en 1960, a bénéficié de plusieurs opérations de mise à niveau en perspective des JM programmés du 25 juin au 6 juillet 2022, rappelle-t-on. A ce propos, cette infrastructure relevant de l’Office du Parc omnisports de la wilaya (OPOW) a été doté d’un nouveau parquet amovible de quatre tapis dédiés aux disciplines de Handball, Basketball, Volley-ball et badminton, ce qui constitue une nouveauté dans les salles de sports en Algérie. Les tribunes de cette salle, d’une capacité d’accueil de 5.000 places, ont également bénéficié de sièges flambant neufs, dont 800 posés au niveau de la tribune officielle. Cette infrastructure sportive, qui n’a plus été rénovée depuis le début des années 2000, a été dotée d’une unité de soins de 30 chambres, en plus d’autres travaux ayant touché les vestiaires et le salon des invités.

Des travaux sont également engagés au niveau du sous-sol réservé à la musculation et à l’entraînement de boxe, a indiqué la direction locale de la Jeunesse et des sports.