<span style='text-decoration: underline;'>Assas Benyoucef</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement des travaux pour consolider une artère du village de Kristel</span>

Les travaux visant à traiter l’affaissement d’une artère du village de Kristel, relevant de la commune de Gdyel (Oran), ont été lancés dimanche, a-t-on appris du président de cette assemblée communale Assas Benyoucef.

La commune de Gdyel a bénéficié d’une enveloppe financière de 10 millions de DA, dégagée du budget de la wilaya, pour mener à bien cette opération touchant le site et la route menant à la plage de Sidi Moussa. Ce problème, enregistré le printemps dernier, a été traité provisoirement avec les moyens propres de l’APC, a-t-on indiqué de même source.

Le P/APC a ajouté que cette opération vise à poser un plancher en béton armé pour renforcer et consolider le site. La commission technique compétente de la wilaya d’Oran, composée de plusieurs secteurs dont les travaux publics, la construction, l’urbanisme et le bâtiment, la poste et télécommunications, a procédé, jeudi dernier, à l’installation de l’entreprise réalisatrice des travaux.

Un délai d’un mois a été fixé pour achever et livrer le projet.