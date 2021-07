<span style='text-decoration: underline;'>MERS EL HADJADJ</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement du plan bleu</span>

Les services de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Oran ont lancé avant hier l’opération « plan bleu ».

Cette manifestation se déroule dans le cadre du programme des activités qui sont concrétisées durant la saison estivale et des actions de solidarité . Cette opération a démarré au niveau de la plage de Mers El Hadjadj avec la participation des divers services de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Oran pour assurer des sorties au profit des enfants défavorisés vers la mer durant toute cette saison. Dans le même cadre, les services sus cités ont signalé que pour le bon déroulement et la réussite de ces sorties toutes les dispositions sont prises pour permettre à ces enfants de passer de bonnes vacances et profiter des plages durant toute la période de l’été. Tout au long de cette saison un programme riche en activités culturelles, sportives et récréatives ainsi que de l’animation est concocté au profit de ces enfants qui ont bénéficié du plan bleu . Les services de la DJS organisent durant l’année également des activités comme des sorties plein air et des activités récréatives au profit des enfants de la couche sociale nécessiteuse .Le but de ce programme est de permettre à ces chérubins de pouvoir profiter pleinement de la mer et du soleil durant cet été et de se retrouver avec des enfants de leur âge pour passer des moments heureux durant ces vacances.

Bekhaouda Samira