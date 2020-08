<span style='text-decoration: underline;'>Sétif / CNAS</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement du service «guichet de proximité» itinérant dans les régions enclavées</span>

Le «guichet de proximité» itinérant de l’agence de Sétif de la Caisse nationale d’assurance sociale des salariés (CNAS) sillonnera à partir de demain (lundi) les communes lointaines et les régions enclavées pour faire connaître aux assurés les avantages accordés par cette caisse, a-t-on appris dimanche d’une responsable de cette institution.

Cette opération devant se dérouler en collaboration avec la Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs non-salariés ( CASNOS), s’inscrit dans le cadre des efforts visant à améliorer le service public et rapprocher l’administration du citoyen notamment pour les affiliés sociaux, issus des zones d’ombre, a déclaré à l’APS, la responsable de la cellule d’écoute et de communication auprès de l’Agence locale de la CNAS, Katia Guessoum. Cette opération qui a pour objectif d’informer sur les avantages accordés par la sécurité sociale, devra permettre «un contact direct» entre les employeurs et les assurés sociaux issus de ces régions, a-t-elle estimé. Ce guichet itinérant sera supervisé par des cadres de la CNAS et de la CASNOS, a indiqué la même responsable, précisant qu’il sera procédé dans le cadre de cette opération à la réception des dossiers d’immatriculation des employeurs et des salariés ainsi que les déclarations et l’explication des procédés de paiement des cotisations via la fenêtre de la déclaration à distance en plus de l’octroi des attestations de mise à jour, d’affiliation et non affiliation et la réception des recours entre autres. Les encadreurs de cette opération accorderont les mots de passe aux employeurs et assurés sociaux leur permettant d’accéder la fenêtre de la déclaration à distance et l’espace «El Hanaa» qui leur donne la possibilité de suivre les dossiers d’assurance sociale et recevoir ou mettre à jour les cartes Chifa et autres services comme le capital décès, l’expertise médicale et autres, a-t-on souligné.

Le guichet itinérant de proximité entamera ses tournées à partir des localités Ouled Hdjidjou, Laâlalma, et Bougaba dépendants de la commune Beida Bordj (Sud de Sétif), a-t-on ajouté. L’opération se poursuivra selon un planning adopté à la conjoncture sanitaire marquée par la propagation du coronavirus, a fait savoir la même source .